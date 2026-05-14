Devletin sırtında ağır yük

Özlem ÇİMENDAL

Polisin gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıkan kaçakların ülkeden ihraç edilmesi için 4 aylık sürede 200 milyon lira harcandığı belirtildi.

tv2020’de Güne Merhaba programına katılan İçişleri eski bakanlarından Ayşegül Baybars, kaçakların deport işlemi için devletin sırtına ağır bir yük bindiğine dikkat çekti. Baybars, ülkede çalışanların kayıt altına alınmasının her açıdan gerekli olduğuna dikkat çekti.

Aflar ekonomiye katkı sağlamıyor

Baybars, çıkarılan aflar ve deport işlemlerinin ülkeye ekonomik maliyetinin oldukça ağır olduğunu vurgulayarak, bu yıl itibarıyla ülkeden deport edilenlerin devlete toplam maliyetinin 200 milyon lira olduğunu belirtti. Son çıkarılan af düzenlemelerine de değinen Baybars, bu uygulamaların beklenen ekonomik faydayı sağlamadığını ifade ederek, “Son yıllarda çıkan aflara baktığınızda ortalama 5 bin kişinin yararlandığı görülüyor. Bunu asgari ücretle çarparsak ortaya çıkan tutar devlete katkı anlamında ancak okyanusta bir damla kadardır” dedi.

Cezaevinin bir müdürü yok

Cezaevi yönetimine ilişkin eleştirilerini de sürdüren Baybars, emekli olan müdürün yerine atama yapılmamasına tepki göstererek, “Şu anda cezaevinin bir müdürü yok, bir çavuş yetki kullanmaya çalışıyor. Ama bu yetki de gayri yasaldır. Cezaevi müdürü olmamasına rağmen Şartlı Tahliye Kurulu toplanıyor ve tahliye müessesini çalıştırıyorlar. Şu anda cezaevinde ciddi bir hukuksuzluk ve yönetim zafiyeti var. Atılan imzalar, yapılan işlemler, cezaevinin idaresi boş durumda” şeklinde konuştu. Baybars ayrıca, cezaevine müdür atanabilmesi için Meclis’te bekleyen ilgili yasanın geçmesi gerektiğini, ancak meclisin çalıştırılamaması nedeniyle bu düzenlemenin de hayata geçirilemediğini ifade etti.

Mahkumların 3’te 2’si yabancı

Cezaevindeki yabancı nüfusa da dikkat çeken Baybars, kendi bakanlığı döneminde yabancı ile yerli mahkum sayısının yarı yarıya olduğunu, zaman zaman bu dengenin değişebildiğini ancak şu anda cezaevindeki mahkumların yaklaşık 3’te 2’sinin yabancı uyruklulardan oluştuğunu ve eski ile yeni cezaevlerinin tamamen dolmuş durumda olduğunu söyledi.