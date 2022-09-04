Böyle olmaz

Ömer KADİROĞLU-Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatlarında artış olurken, kuzeyde fiyatların daha da aşağıya çekilmesi, kara sınır kapılarından geçişlerin daha da artmasına yol açtı.

Lefkoşa’daki Metehan ve Beyarmudu sınır kapılarında meydana gelen uzun araç kuyrukları vatandaşların tepkisine yol açtı. Diyalog medyayı arayan çok sayıda vatandaş, muhaceret işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yeni kapıların açılmasını istedi.

Beyarmudu’nda araç kuyruğunun Pile’ye kadar uzadığına dikkat çeken vatandaşlar “böylesi bir durum çok sayıda Rum’un geri dönmesine yol açıyor” dedi.

Benzeri durum Lefkoşa’nın Metehan kapısında da yaşandı. Araç kuyrukları 3 kilometre kadar uzayınca Rum muhaceret memurları, geçiş sırasında kayıt tutmaktan vazgeçti. Fakat KKTC’deki kayıt işlemleri devam etti.

Lokmacı kapısında da dün yine sabah saatlerinde izdiham yaşandı. Hem turistler, hem de vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.