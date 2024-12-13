Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Cesars grubunun kurucusu Simon Mistriel Aykut’u uyardığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, katıldığı bir programda Rum Yönetimi’nin açtığı mülkiyet davaları ile ilgili konuştu.
Davaların KKTC ekonomisine darbe vurmak için açıldığını belirten Tatar, “Bizim bu konuyu çözeceğimize inanıyorum. Biz bu işi çözeceğiz” dedi
Simon Aykut’un güneye geçmesi halinde tutuklanacağı bilgisi olduğunu anlatan Tatar, “ Aykut için yıllardır Rumlar hazırlık yaptılar. Kendisi de bilirdi. Geldi görüştük. Kendisine Güney’e geçme dedim. Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvur dedim. Gitti tutuklandı. Benzer durumda olanlar o tarafa gitmemesi lazım” diye konuştu.
Tatar, adını vermek istemediği üst düzey Rum yöneticilerin bu davaların kuzeyde Türkiyeli yatırımların artmasına yol açtığını düşündüğü için rahatsız olduğunu söyledi.
‘Dinlemedi, gitti’
Cumhurbaşkanı Tatar, Simon Aykut’u güneye geçmemesi konusunda uyardığını söyledi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Cesars grubunun kurucusu Simon Mistriel Aykut’u uyardığını söyledi.
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Rum Mülklerini Satanlarımız Neden KKTC Cumhurbaşkanımızı dinlemeyip de Tutuklanmamaları için KKTC dışına çıkıyorlar acaba !