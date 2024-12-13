‘Dinlemedi, gitti’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarını suiistimal ettiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Cesars grubunun kurucusu Simon Mistriel Aykut’u uyardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, katıldığı bir programda Rum Yönetimi’nin açtığı mülkiyet davaları ile ilgili konuştu.

Davaların KKTC ekonomisine darbe vurmak için açıldığını belirten Tatar, “Bizim bu konuyu çözeceğimize inanıyorum. Biz bu işi çözeceğiz” dedi

Simon Aykut’un güneye geçmesi halinde tutuklanacağı bilgisi olduğunu anlatan Tatar, “ Aykut için yıllardır Rumlar hazırlık yaptılar. Kendisi de bilirdi. Geldi görüştük. Kendisine Güney’e geçme dedim. Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvur dedim. Gitti tutuklandı. Benzer durumda olanlar o tarafa gitmemesi lazım” diye konuştu.

Tatar, adını vermek istemediği üst düzey Rum yöneticilerin bu davaların kuzeyde Türkiyeli yatırımların artmasına yol açtığını düşündüğü için rahatsız olduğunu söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024, 09:55