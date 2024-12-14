Bin euro ve uçak bileti

Esad'ın devrilmesinin ardından, Almanya'daki Suriyelileri mültecileri geri gönderme tartışmaları alevlendi. Alman bir siyasetçi, Suriye'ye dönmeyi kabul eden mültecilerin her birine bin euro ödenmesini teklif etti. Siyasetçinin Suriyeli mültecileri geri gönderme önerisi, Alman basını tarafından sertçe eleştirildi. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından, Almanya'daki Suriyelileri mültecileri geri gönderme tartışmaları yeniden gündeme geldi.

Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Jens Spahn, Almanya'dan Suriye'ye dönmeyi kabul eden Suriyelilerin her birine bin euro ödemeyi teklif etti.

Ayrıca Avusturya, Türkiye ve Ürdün ile birlikte ülkenin yeniden inşası hakkında bir konferans düzenlemeyi önerdi.

Spahn, "İlk adım olarak bir teklifte bulunduğumuzu söyleyebilirim. Alman hükümeti şöyle dese: Suriye'ye dönmek isteyen herkesi uçağa bindirip bin euroluk bir başlangıç sermayesi verelim." dedi.

Spahn'ın, bin euro geri dönüş parası ile uçak bileti önerisine, partiler ve medyadan sert eleştiriler geldi. Öneri, "sorumsuzca ve gülünç" olarak nitelendi.

Spahn'ın Suriyeli mültecileri geri gönderme önerisi, ana medyanın çoğunluğu tarafından da sertçe eleştirildi.

Alman Birinci Televizyonu'ndan (ARD) Georg Schwarte, Esad'ın devrilmesiyle başlayan göç tartışmalarını "çirkin" olarak niteledi, “Geri gönderme yerine, Suriye'yi yeniden yapılandırma, destek ve akılcı diplomasi konuşulmalı” yorumu yapıldı.

