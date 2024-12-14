İstişare şart

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan Halk Konseyi’nin yeni dönem dördüncü bilgilendirme ve istişare toplantısı, önceki gün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın başkanlığında yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Halk Konseyi toplantısında Lefke Yardımlaşma Derneği, KKTC Akıncı Ocakları Derneği, KKTC Yurtseverler Derneği, Baf Dayanışma Derneği, Baf Türk Birliği, Karadeniz Kültür Derneği, Bahar Esintileri Derneği, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Sonare Çoksesli Korolar Derneği ile Etkileşim Drama Derneğinin başkan ve temsilcileri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığının ülkede yaşayan tüm vatandaşlarla temas içinde olmasına büyük önem verdiklerini belirterek, Halk Konseyi toplantılarının önemine dikkat çekti.

Tatar, Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulundu. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olunmasının ardından Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalıştıklarını ifade eden Tatar, ülkenin bulunduğu coğrafyada yaşanan çatışma ve olayların adada barış, güven ve istikrarın önemini ve değerini bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

