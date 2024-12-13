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Yol güvenliği artacak

Gemikonağı-Yedidalga arasına otokorkuluk çakımı yapılıyor

Yol güvenliği artacak
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Gemikonağı ile Yedidalga arasındaki sahil şeridinin güvenliğini artırmak için tamamlanan otokorkuluk ihalesi kapsamında çalışmalara başlandı.
Açıklamaya göre, Karayolları Dairesi Müdürü Kazım Kafaoğlu, aşırı sürat ve benzer sebepler nedeniyle geçmişte can kaybıyla sonuçlanan kazalar yaşandığını belirterek, özellikle yayalar için oluşan riski ortadan kaldırmak için otokorkuluk projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.
 

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