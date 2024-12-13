‘İlkeli, tarafsız’

Diyalog Medyayı ziyaret eden Başbakan Ünal Üstel, Tv 2020’nin 11, Diyalog gazetesinin de 12’inci yılını kutladı. Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’la bir araya gelen Üstel; ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla yayınlarını sürdüren Diyalog medyanın güzide bir kurum olduğunu söyledi.

Konuşmasına “Diyalog medyayı bugünlere taşıyan Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Akar’ı ve kurum çalışanlarını tebrik ediyorum” diyerek başlayan Üstel, özellikle TV yayınlarının yurt içinde olduğu gibi yurt dışında ilgiyle izlendiğini ve takdir edildiğini ifade etti.



Ziyareti sırasında çalışanlarla tokalaşıp, sohbet eden Üstel şunları kaydetti:

“Ülkemizin sesini dünyaya duyuran Diyalog Gazetesi 11. Yılını, Diyalog TV de 10 yılını geride bıraktı. Bu yıldönümünde kurumu ziyaret etmek ve çalışanların elini sıkmak için buradayım. Ülkemizde çığır açan Diyalog’a başarılar diliyorum. Sadece ülkemizdeki değil, dünyadaki haberleri anında doğru ve hızlı şekilde halkımıza ulaştırıyorlar. Diyalog Medya Grubu’nun yeni yaşında da ilkelerinden ödün vermeden yoluna devam edecek olmasına inancının da tamdır.”

Akar: Gururlandık

Akar ise Başbakan Ünal Üstel’in Diyalog Medya Grubu’nu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

“Bir hükümet Başkanının medya organlarımızın tarafsızlığına dikkat çekmesi bizleri gururlandırmıştır. Biz iktidarı ve muhalefeti de yeri geldiğinde eleştiriyoruz. Doğru şeyleri de destekliyoruz. Bunların demokrasi içerisinde anlayışla karşılanması da çok önemlidir ve takdire değer bulunması bizleri sevindiriyor ve gelecek açısından umutlandırıyor.”

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024, 09:58