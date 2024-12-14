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Keyifli anlar yaşandı

LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi dün renkli etkinliklerle açıldı

Keyifli anlar yaşandı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen LTB Dereboyu Yeni Yıl Marketi, dün açıldı ve 31 Aralık'a kadar devam edecek. Açılışta unutulmaz anlar yaşanırken, DJ Altuğ Dülger, sahnede enerjisiyle herkesi coşturdu. Lefkoşa Belediye Orkestrası Trio Dinletisi, muhteşem performansıyla kulakların pasını sildi.
Ayrıca Noel Baba ve Noel Anne hediyeleriyle çocukları sevindirdi, kar şovları ise yeni yıl coşkusunu zirveye taşıdı. Her gün 12.00-20.00 saatleri arasında açık olan markette canlı DJ performanslarından akustik müzik dinletilerine, Noel Baba ile hediye günlerinden dans gösterilerine, harika konserlerden renkli maskotlara kadar dopdolu etkinlikler yer alacak.
 

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