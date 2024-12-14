Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nın Olağanüstü Teknik Kurul toplantısı öncesi eylem ve basın açıklaması yaptı. Eyleme, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) da destek verdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hükümetin antidemokratik ve hukuk tanımayan bir hükümet olduğunu defalarca söylediklerini savundu.

“Hafta sonu geçer geçmez, hem iş sözleşmesi hem de grev yasaklaması konusunda bir yasa önerisi hazırladılar. Bilindiği üzere Hükümet, Yasa Gücünde Kararname çıkartarak grev yasağı koymuştur.” diyen Bengihan, bu geçen sürede hiçbir yasal değişiklik dahi yapılmadan grevin açıklanmasının üzerine kararname çıkarıldığını savundu.

“Bir yılda yapılan yurttaş sayısı 4 bin 45. İki yılda yapılan yurttaş sayısı 8 bin 90. Bu rakam 10 yılda 40 bine çıkıyor. Nereye gidiyoruz farkında değilsiniz?” ifadelerine yer vererek eleştirilerde bulunan Bengihan, ülkede Kıbrıslı Türkü'nün kalmadığını, kültürlerinin, dokularının değiştiğini ve memleketin yabancılarla dolduğunu savundu.

Maviş: Örgütlülüğümüzü bozmayı istemekteler

Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eylemde, eğitim sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Hayat Pahalılığı artışının devlet bütçesine ek mükellefiyet" olarak değerlendirilmesi gerekçesiyle olağanüstü teknik kurul toplantısına çağrıldıklarını savundular.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bu zihniyet hem hayat pahalılığı hesaplanma yöntemini değiştirerek bizi fakirleştirme, hem de Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası’nda düzenleme yaparak örgütlülüğümüzü bozmayı istemektedir.” diye konuştu.

Eylem: Eğitim ve haklar, gözden çıkarılmış vaziyette

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın iki öğretmen sendikasını hayat pahalılığının düzenlenmesiyle ilgili Olağanüstü Teknik Kurul’a çağırdığını söyledi.

İki sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na defalarca Teknik Kurul çağrısı yaptıklarını kaydeden Eylem, cevap dahi verilmediğini ifade etti.

