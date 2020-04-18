Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ikinci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında 2’nci hafta çekilişi yapıldı.

Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi.

Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.

Bahar Kampanyasının İkinci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:



Ekmek kızartma makinesi

1) Mediha Gazitaç/Dilekkaya

2)Eribe Oruz/Göçmenköy

3) Seyfi Kasaboğlu/İnönü

4)Zeycan Kondoz/Kırıkkale

5)Mehtap Güvensoy/Alsancak



Ütü:

1)Oyal Tazeoğlu/Lefkoşa

2) İbrahim Soyluoğlu/Esentepe

3)Vedia Özhür/Lefkoşa

4)Şefik Pehlivanoğlu/Sütlüce

5)Seval Çiğkuşu/Meriç



Tost makinesi:

1)Hüseyin Özerce/Karaoğlanoğlu

2)Tolga Demirsu/Lefkoşa

3)Mustafa Zerman/Girne

4)Ayhan Nidai/Ortaköy

5) Mustafa K.Celal/Girne