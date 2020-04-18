Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ikinci hafta çekilişi yapıldı

15 talihli belirlendi

Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ikinci hafta çekilişi yapıldı

Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında 2’nci hafta çekilişi yapıldı. 
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı. 
Bahar Kampanyasının İkinci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı: 
                                                                                                                                                       
Ekmek kızartma makinesi 
1) Mediha Gazitaç/Dilekkaya
2)Eribe Oruz/Göçmenköy 
3) Seyfi Kasaboğlu/İnönü
4)Zeycan Kondoz/Kırıkkale
5)Mehtap Güvensoy/Alsancak

Ütü:
1)Oyal Tazeoğlu/Lefkoşa
2) İbrahim Soyluoğlu/Esentepe
3)Vedia Özhür/Lefkoşa
4)Şefik Pehlivanoğlu/Sütlüce
5)Seval Çiğkuşu/Meriç
 
Tost makinesi:
1)Hüseyin Özerce/Karaoğlanoğlu
2)Tolga Demirsu/Lefkoşa
3)Mustafa Zerman/Girne
4)Ayhan Nidai/Ortaköy
5) Mustafa K.Celal/Girne

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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