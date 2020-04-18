Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında 2’nci hafta çekilişi yapıldı.
Okurlarımızın bir hafta boyunca biriktirdiği 7 kuponun Diyalog Medya Kurumuna ulaşmasının ardından dün Diyalog TV’de canlı yayında gerçekleşen çekilişle 15 talihli belirlendi.
Yapılan çekiliş sonucu, 5 okur ekmek kızartma makinesi, 5 okur tost makinesi, 5 okur da ütü kazandı.
Bahar Kampanyasının İkinci hafta talihlileri şu şekilde açıklandı:
Ekmek kızartma makinesi
1) Mediha Gazitaç/Dilekkaya
2)Eribe Oruz/Göçmenköy
3) Seyfi Kasaboğlu/İnönü
4)Zeycan Kondoz/Kırıkkale
5)Mehtap Güvensoy/Alsancak
Ütü:
1)Oyal Tazeoğlu/Lefkoşa
2) İbrahim Soyluoğlu/Esentepe
3)Vedia Özhür/Lefkoşa
4)Şefik Pehlivanoğlu/Sütlüce
5)Seval Çiğkuşu/Meriç
Tost makinesi:
1)Hüseyin Özerce/Karaoğlanoğlu
2)Tolga Demirsu/Lefkoşa
3)Mustafa Zerman/Girne
4)Ayhan Nidai/Ortaköy
5) Mustafa K.Celal/Girne
Diyalog Gazetesinin düzenlediği Bahar kampanyasının ikinci hafta çekilişi yapıldı
15 talihli belirlendi
Diyalog Gazetesinin okurlarından gelen yoğun talebi dikkate alarak başlattığı Bahar kampanyasında 2’nci hafta çekilişi yapıldı.
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