Gülşah Manavoğlu, oğlunun dersleriyle ilgileniyor ve mutfak işleriyle uğraşıyor

Coronavirüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süreden beri evinde kalan HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu “Bu süre zarfında ne yaptınız, şimdi ne yapıyorsunuz?” şeklindeki sorumuzu yanıtlarken, genellikle evde kaldığını, çocuğunun internet üzerinden dersleriyle uğraştığını söyledi.

Manavoğlu, belirli saatlerde mutfağa girdiğini ve sadece yemek değil evin ekmeğini bizzat kendisinin yaptığını belirtti.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Sanver: Genel olarak evet sürekli evdeyim. Tüm işlerimi telefon ve internetle hallediyorum. Çok sık olmamak kaydıyla toplantılara katılmak amaçlı çıkıyorum evden. Oğlumun internet üzerinden gönderilen ödevleriyle ilgileniyorum. Birlikte evcilik oynuyoruz. En çok, evde temizlik tertip yapıyorum.

Bu süreçte herhangi bir komiteden çağırılmadım ama çeşitli kurumlar ve Kızılay ile iletişim içerisindeyim.

Ne spor, ne de yürüyüş

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Sanver: Alışkanlıklar değişmez diyelim. Ne spor ne de yürüyüş yapmıyorum. Yapmam gerektiğini bildiğim halde yaşam tarzım eskisi gibi sürüyor.

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Sanver: Yemek yapıyorum tabi ki özellikle domates soslu makarnada iddialıyım. Bu aralar ekmek yapmaya da başladım.

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı? Varsa isimleri!

Sanver: Şimdi Detroit isimli diziyi izliyorum. Fırsat buldukça haberlere bakıyorum. Değişik kanallarda tartışmaları izliyorum.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Sanver: Hükümetin içinde olduğum için ne kadar inandırıcı olur bilmem ama bence özellikle sağlık alanında alınan kararlar ve özellikle zamanlama olarak da virüsün önlenmesinde etkili olmuştur. En çok ekonomik kısımda sıkıntı var, böyle bir dönemde hükümet yönetmek kolay değildir.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Sanver: Cumhurbaşkanı makamı ve yetkisi gereği halkı rahatlatacak tavsiyelerde ve önerilerde bulunmalı.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 05:03