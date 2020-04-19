Aytaç Çaluda “Evde kalıyorum, bahçeme bakıyorum” diyor

Coronavirüs salgını nedeniyle bir ayı aşkın süreden beri evinde kalan UBP Milletvekili Aytaç Çaluda “Bu süre zarfında ne yaptınız, şimdi ne yapıyorsunuz?” şeklindeki sorumuzu yanıtlarken, ailesiyle birlikte bahçeye ağaç diktiklerini ve sulama yaptığını söyledi.

Çaluda; bugüne kadar herhangi bir komitede göreve çağrılmadığını belirtirken, hükümetin bu krizi iyi yönettiğini iddia etti.

Soru: Corona yasakları başladığından bu yana günleriniz nasıl geçiyor? Evde misiniz, herhangi bir yardım komitesine çağrıldınız mı?

Çaluda: Herhangi bir yardım komitesine çağrılmadım. Kurallara uyduğum için evdeyim ve bu süre zarfında bahçe işlerimi yapıyorum. Gerçekten bu işi severek yapıyorum ve huzur buluyorum. Coronalı günlerde bahçe işlerine her zamankinden çok daha fazla zaman ayırabildim.

Soru: Yürüyüş veya spor yapıyor musunuz?

Çaluda: Yürüyüş, sağlıklı yaşam açısından oldukça yararlıdır. Doktorların tavsiyelerine uyarak yürüyüş yapıyorum.

Salata yapmaya bayılıyor

Soru: Yemek pişiriyor musunuz? En iddialı olduğunuz yemekler hangileridir?

Çaluda: Doğrusunu isterseniz yemek yapmasını bilmem ama çok güzel kahvaltı hazırlarım ve salata yaparım. Salata ve kahvaltıda iddialıyım. Sevdiğim yemekleri de hanım yapıyor. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Çoğu zaman salatayı benim yapmamı isterler, ben de seve seve yaparım. Kıbrıs usulü karışık salata mükemmeldir.

Soru: Bu sürede okuduğunuz kitap, izlediğiniz film var mı?

Çaluda: Bu sürede kitap okumaya vaktim olmadı. Gündüzleri evin bahçesinde uğraşıyorum. Lastik çekip sulama yapıyorum. Akşama kadar böyle gidiyor. Arada kahve molası veriyoruz. Arada haberlere bakıyorum. Akşamları da genelde TV seyredip, erkenden yatıyoruz.

Soru: Hükümetin bu krizi iyi yönettiğine inanıyor musunuz?

Çaluda: Ben hükümetimizin bu işi doğru şekilde yönettiğine inanıyorum. Kolay bir süreç değildir elbette. Birçok sıkıntı var. Vaka sayısının az olması bizleri sevindiriyor.

Soru: Sizce Cumhurbaşkanı bu süreçte yeterince etkin oldu mu?

Çaluda: Cumhurbaşkanının katkısı olduğuna inanmıyorum. Arada bir çıkışları oluyor ama daha fazla köstek olup toplumu ayrıştırıyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2020, 05:03