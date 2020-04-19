Bölge temizlendi

Karpaz bölgesinde Coronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla 27 Mart tarihi itibariyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve sürecin kontrol edilmesi için oluşturulan Karpaz Koordinasyon Komitesi görevini tamamladı.

Kemal Deniz Dana başkanlığında oluşturulan komite dün itibariyle görevini tamamladı.

Komite Başkanı Kemal Deniz Dana, görevde olduğu sürede birlikte çalıştığı herkese teşekkür etti. Öte yandan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da bölgelerinde pozitif vaka kalmadığını açıkladı.

Görev tamam

Karpaz Koordinasyon Komitesi dün itibariyle görevini tamamladı. Komite Başkanı Dana süreç boyunca yardım eden herkese teşekkür etti.

Dana, “Gece gündüz demeden birlikte çalıştığı, komitede görev alan arkadaşları, bölge polis müdürü ve personeline, bölge belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile belediye çalışanlarına, tüm sağlık çalışanlarına ve görevlerini en iyi şekilde yapmaları için kendilerine yardımcı olan halka teşekkür ederim” dedi.

Testler negatif

Bu arada Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgelerine bağlı köylerde pozitif vaka kalmadığını duyurdu. Yeşilırmak, son 2 pozitif vatandaşında dün itibari ile test sonuçlarının negatif çıktığını belirterek “Rehavete kapılmadan mücadeleye devam” dedi.

