Önlemler Tarih Oldu… Açıldık

Kuzey Kıbrıs’ta pozitif vaka çıkmaması nedeniyle corona virüs tedbirleri tarihi kavuşuyor… 20 Mayıs’ta tedbirler kalkıyor, bazı istisnalar hariç sektörler tam anlamıyla açılıyor

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Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı. Kamu çalışanlarında rotasyon uygulaması sona erdi. Kamu görevlileri bugün iş başı yaptı.
20 Mayıs’tan itibaren gece sokağa çıkma yasağı gece yarısından sabaha kadar olacak
20 mayısa kadar sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak
20 Mayıs’ta berber, kuaför ve güzellik salonları hizmete başlayacak
Restoran, pastane, cafe ve büfeler 20 Mayıs’ta açılıyor
nisan ve mayıs ayı kiraları 6 ay içinde ödenecek
ÖZEL EĞİTİM BAŞLIYOR… KREŞLER 1 HAZİRAN’DA
Özel eğitim kurumlarında eğitim başlıyor.
dershane ve etüt merkezleri deneme sınavı yapabilecek

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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