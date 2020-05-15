Önlemler Tarih Oldu… Açıldık

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı. Kamu çalışanlarında rotasyon uygulaması sona erdi. Kamu görevlileri bugün iş başı yaptı.

20 Mayıs’tan itibaren gece sokağa çıkma yasağı gece yarısından sabaha kadar olacak

20 mayısa kadar sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak

20 Mayıs’ta berber, kuaför ve güzellik salonları hizmete başlayacak

Restoran, pastane, cafe ve büfeler 20 Mayıs’ta açılıyor

nisan ve mayıs ayı kiraları 6 ay içinde ödenecek

ÖZEL EĞİTİM BAŞLIYOR… KREŞLER 1 HAZİRAN’DA

Özel eğitim kurumlarında eğitim başlıyor.

dershane ve etüt merkezleri deneme sınavı yapabilecek