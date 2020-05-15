Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı. Kamu çalışanlarında rotasyon uygulaması sona erdi. Kamu görevlileri bugün iş başı yaptı.
20 Mayıs’tan itibaren gece sokağa çıkma yasağı gece yarısından sabaha kadar olacak
20 mayısa kadar sokağa çıkma yasağı 22.00’de başlayacak
20 Mayıs’ta berber, kuaför ve güzellik salonları hizmete başlayacak
Restoran, pastane, cafe ve büfeler 20 Mayıs’ta açılıyor
nisan ve mayıs ayı kiraları 6 ay içinde ödenecek
ÖZEL EĞİTİM BAŞLIYOR… KREŞLER 1 HAZİRAN’DA
Özel eğitim kurumlarında eğitim başlıyor.
dershane ve etüt merkezleri deneme sınavı yapabilecek
Önlemler Tarih Oldu… Açıldık
Kuzey Kıbrıs’ta pozitif vaka çıkmaması nedeniyle corona virüs tedbirleri tarihi kavuşuyor… 20 Mayıs’ta tedbirler kalkıyor, bazı istisnalar hariç sektörler tam anlamıyla açılıyor
Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı. Kamu çalışanlarında rotasyon uygulaması sona erdi. Kamu görevlileri bugün iş başı yaptı.
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