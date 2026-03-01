Doku örnekleri  incelenecek

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren, gündelik işlerde çalışarak hayatını idame ettiren Kenya uyruklu 35 yaşındaki James Gathu Gitau, Lefkoşa’da yapımı devam eden binanın bahçesinde ölü bulundu.

Cansız bedeni bulunan Kenya uyruklu 35 yaşındaki Gitau’nun ölüm nedeni için otopsi yapıldı. Ancak kesin bir bulguya ulaşılamazken, ileri tetkik için örnek alındı.

2020 yılından beri bin 927 gündür ikamet izinsiz ülkede bulunan Gitau’nun neden bahçede olduğuna dair araştırmaların sürdüğü belirtilirken, polisten yapılan açıklamada Gitau’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır” denildi.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da Ecvet Yusuf Caddesi’nde, saat 08.00 sıralarında, yapımı devam eden bir binanın bahçesi içerisinde cansız bir erkek bedeni bulunmuştu.

Yapılan ileri soruşturmada cesedin Lefkoşa’da sakin James Gathu Gitau’ya ait olduğu tespit edilmişti.

James Gathu Gitau’nun cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede ise, darp veya cebir izine rastlanmamıştı.

