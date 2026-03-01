Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı. Özcan dahil 13 kişinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Özcan, gözaltı işlemini sosyal medya hesabından duyurdu. “Memleketimde binlerce öğrenciye burs verildiği için gözaltına alındım.” ifadelerini paylaşan Belediye Başkanı Özcan, “Bu benim için bir onurdur." dedi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Belediye Başkanı Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı S.C, Mali Hizmetler Müdürü N.A, BOLSEV Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı A.S, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alındı.

Olayın ardından belediye başkan yardımcıları ve belediye çalışanları ile bazı vatandaşlar, İl Jandarma Komutanlığı'nın önüne geldi.

Soruşturmaya ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada belediye şirketi Bolu Bel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne gelir sağlamak için il merkezinde faaliyet gösteren 4 büyük zincir marketiyle reklam sözleşmesi yapılmasının istendiği ve belediyenin denetim yetkisi kullanılarak marketlerin reklam sözleşmesi yapmak zorunda bırakıldıkları aktarıldı.

Özcan'ın reklam teklifini yüksek bulan market yetkililerini zorladığı iddia edildi. Açıklamada teklifini kabul etmeyen iki markete belediye tarafından denetim gerçekleştirilip 5 gün süreyle ticaretten men ve para cezası verildiği ifade edildi.

CHP lideri Özel'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

"Bir belediye başkanını, ifadeye çağırmak yerine evinden jandarma baskınıyla gözaltına aldırmak tarafsız hukuku değil, düşman ceza hukukunu işletmektir." diyen Özel, Özcan'ın şehirdeki öğrencilere burs sağlayan bir vakfa yapılan bağışla ilgili suçlandığını söyledi.

Tanju Özcan'ın yanında olduklarını belirten CHP lideri, "Bu hukuksuz uygulamaların, milletin vicdanında yeri yoktur." dedi.

Tanju Özcan kimdir?

12 Aralık 1973’te Bolu’da doğan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukat olarak çalıştıktan sonra Belediye Meclis Üyeliği, Boluspor Yöneticiliği görevlerinde bulunan Özcan, evli ve bir çocuk babasıdır.



