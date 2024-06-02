Doyasıya eğlendiler

Ergün YAHAT

Yeniboğaziçi Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlikler, atölyeler, şişme oyunlar, yarışmalar, yüz boyama ve balon katlama aktiviteleriyle başladı.

Kil atölyesi, çocuklara el becerilerini geliştirme fırsatı sundu.

Maskotlar eşliğinde yapılan limbo ve mini disko dansları, katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Çocuklar, at ve pony biniciliği deneyimi yaşama şansı da buldu.

Gün boyu küçük masa oyunları da etkinlik alanında yer aldı ve çocuklar bu oyunlarla keyifli zaman geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklara yönelik yiyecek ve içecek ikramları da sunuldu. Ayrıca, köy pazarı etkinlik boyunca açık kalarak ziyaretçilere çeşitli ürünler sundu.

Etkinliğe Yeniboğaziçi Belediyesi Başkanı Katip Demir de katıldı.