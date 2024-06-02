Hizmetleri taçlandırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden görev süresi bitenlere plaket takdiminin yapıldığı terhis törenine katıldı.

Açıklamaya göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından Girne bölgesi halk örgütü kadrolarında görevli 1964 doğumlu 204 mükellefe hizmet belgeleri takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın disiplinli kadrosuyla yıllar içinde daha da gelişen ve her türlü donanıma sahip bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Her türlü doğal afete karşı ülke ve vatandaşların savunmasında büyük rol oynayan kuruluşun, halka güven veren bir yapıya ulaştığını belirten Tatar, görev süresi biten mükelleflere şükranlarını sundu.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın tüm personeline teşekkür eden Tatar, çalışmalarında başarılar diledi ve yaş haddinden görev süresi bitenlere plaket takdiminde bulundu.