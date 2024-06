‘Sıkı denetim olmalı’

Ömer KADİROĞLU

Asgari Ücret Saptama Komisyonu önceki gün yılın ikinci asgari ücretini brüt 33 bin 926, net 29 bin 516 TL olarak belirlerken, vatandaşlar artıştan çok piyasanın denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Asgari ücrete artış yapılır yapılmaz tüm ürünlere zam geldiğini ifade eden vatandaşlar, “Hem pahalılık oluyor hem de yapılan artış işe yaramıyor. Yetkililerden beklentimiz piyasada etkin bir denetim yapmalarıdır” dedi.

Ne dediler…?

Mehmet İkinci

“Asgari ücretin artışı duyurulduktan sonra et, süt, yumurta ve daha birçok temel tüketim maddesine zam geldi. Asgari ücretin artışı bir anlam ifade etmedi çünkü piyasa yükselmeye geçiyor. Markete geldiğimiz alamadığımız çok şey var. Sigorta emeklisiyim ve giderlerimi ancak karşılayabiliyorum. Elimde kalan para ile de ihtiyacım olan birçok şeyi alamıyorum. Kuruluşlarımız birer birer tüketildi ve dışa bağlı olduğumuz iyiye doğru bir beklentim yoktur.”

Ali Cingöz

“Asgari ücrette artış yapılır yapılmaz piyasada tüm ürünlere ciddi oranda zam yapıldı. Temizlik ürünlerinden temel tüketim maddelerine kadar her şeyde artış yaşandı. Mutlaka ki her istediğimizi almak istiyoruz ancak gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamadığı için harcamalarımızdan kısmak zorunda kalıyoruz. Yetkililerden beklentim asgari ücreti arttırmasınlar ve piyasayı iyi bir şekilde denetlesinler.”

Bahire Karakurt

Asgari ücretteki artış sonrasında temizlik ürünleri ve tüketim maddelerinde ciddi bir zam söz konusudur. Markete alışverişe geldiğimiz zaman alamadığımız ürünler oluyor. Daha önce market alışverişine çıktığımızda canımızın her istediğini fazlasıyla alıyorduk ancak şimdi bir şey almak için başka bir şeyden vazgeçmemiz gerekiyor. Bu durum nedeniyle asgari ücretin artışı bir şey ifade etmiyor ve böyle devam ederse adli olayların daha da artacağını düşünüyorum.”

Fatih Yalçın

“Asgari ücret arttıktan sonra piyasada fiyat artışları yaşanıyor. Maalesef ki asgari ücretle birlikte piyasa da kontrolsüz bir şekilde artıyor. Yetkililerden beklentimiz üreticinin de tüketicinin de üzülmeyeceği çalışmalar yapılması ve piyasada fiyat denetimleri gerçekleştirmesidir. Türkiye’de 15 lira olan domates burada 60 liradan satılıyor. İnşallah yetkililer bu konuda çalışmalar yapar ve asgari ücretle geçinen vatandaşlar biraz rahat nefes alır.”

Bahaddin Yıldız

“Asgari ücret konuşulmaya başlar başlamaz piyasada fiyatlar artmaya başlıyor. Asgari ücret arttığında piyasa uçmazsa insanlar daha rahat geçinebilecektir. Eskiden alışveriş yaparken pek fazla fiyatına bakmazdım ancak şu anda biraz daha uygun fiyatlı ürünleri almaya dikkat ediyorum. Yetkililerden beklentim piyasayı bu kadar çok serbest bırakmamalarıdır. Piyasada denetimler yaparak fahiş fiyatların önlenmesini istiyoruz.”

Halit Dursun Aslan

“Asgari ücret görüşülmeye başlayınca piyasada fiyatlar artıyor. Piyasada fiyatların durduğunu hiç görmedik zaten sürekli bir yükseliş vardır. Markete geldiğimiz zaman alamadığımız ürünler oluyor. Zeytin, sıvı yağ ve kırmızı et bence en çok zamlanan ürünler oldu. Eskiden markete geldiğimizde rahatça alışveriş yaparken bugün kısıtlı ürün almaya özen gösteriyoruz. Yetkililerden beklentimiz piyasada etkin bir denetim yapmalarıdır.”

Çetin Öztinen

“Asgari ücret açıklanmadan önce de marketler zam yapmaya başlamıştı ve asgari ücret arttıktan sonra bir o kadar daha da zam yapıldı. Dar gelirli vatandaşlar için çok kötü bir durumdur. İyi kötü bir maaşım var ve idare edebiliyorum ancak asgari ücretli perişan oldu. Yetkililerden beklentimiz piyasayı iyi bir şekilde denetlemeleridir. Tüccarın yüzde 300 kar ile değil yüzde 100 karla satışlarına bile razıyız.”