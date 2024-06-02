Çok sayıda ağaç yandı

Limasol’un Ay Sila bölgesinde dün öğle saatlerinde kuru ot ve çalılıklarda yangın çıktı; kuvvetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Yukarı “Polemidya” (Binatlı) bölgesine ve Palodia’ya da ulaşan yangın nedeniyle bölgede oturanlar tedbir amaçlı ev ve iş yerlerini boşalttı.

Fileleftheros gazetesine göre; yerden ve ikisi Lübnan’a, ikisi İngiliz üslerine ve biri Rum Orman Dairesi'ne ait hava aracıyla müdahale edilen yangında ilk belirlemelere göre 4-5 kilometrekarelik alan etkilendi; odun-kömür üretilen bir atölye ise kül oldu.

Yangının önü akşam saatlerinde kesilebilirken ekipler gece boyunca tedbir amaçlı bölgede tutuldu. Hava araçlarının bu sabah itibarıyla yeniden havalanacağı ve hasar tespitinin uygun şartlar oluştuğunda yapılacağı da haberde yer aldı.

Limasol kazasında 44 kilometrekarelik alanın kül olduğu, Arkapa’da 3 Temmuz 2021’de, geçen yıl Ağustos ayında ise Alassa’da büyük çaplı yangın çıktığını da hatırlatan gazete Rum yönetiminin havadan müdahale için yeterli hava aracına sahip olmadığını; itfaiyenin ise müdahalede geç kaldığına işaret etti.