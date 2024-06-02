40 yaşında veda etti

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik kazalarının bu seferki kurbanı 2 çocuk annesi 40 yaşındaki Hediye Gökçe oldu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çamaşırhanede çalışan Gökçe, Korkuteli'nde meydana gelen kazada ağır yaralanarak yaşamını yitirdi.

Gökçe’yi hayattan koparan kazada, eşi, 2 çocuğu ve yanlarında yolcu olarak bulunan aynı aileden 3 kişi daha yaralandı. Toplam 6 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polisin verdiği bilgiye göre; kaza dün saat 11.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana geldi.

Orhan Gökçe (E-54), yönetimindeki JR 735 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği esnada, Korkuteli köyü yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağından çıkarak orta refüje düştü ve ardından kontrolsüzce anayola giriş yapıp tekrar yolun solundan çıkarak takla atıp tavanı üzerinde durdu.

Kazada araç sürücüsü Orhan Gökçe ve yolcular Emine Gökçe (K-12), İbrahim Gökçe (E-15), Hediye Gökçe (K-40), Gökhan Tekin (E-35), Rukiye Tekin (K-30) ve Fatma Nur Tekin (K-18) yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karaciğer ve dalağında yırtık oluşan ve ameliyata alınan Hediye Gökçe, saat 17.00 sıralarında tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

6 ayda 19 can

Polisten verilen bilgiye göre; Gökçe'nin hayatını kaybetmesiyle 2024 yılı 1 Ocak-1 Haziran tarihleri arasında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi