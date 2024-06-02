Rum yönetimi, kara sularındaki balon balığı (Lagocephalus sceleratus) popülasyonunun yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak hedefiyle hazırladığı teşvik projesini, 3 Haziran’da yürürlüğe koyuyor.

Alithia’nın haberine göre 3 Ekim’e kadar sürecek 595 bin Euro bütçeli projeye, kayıtlı profesyonel balıkçı teknesi lisansı olan balıkçılar katılabilecek. Balıkçılar, avlayıp imha edecekleri balon balıkları için kilo başına 4,73 Euro ödenek alacak.

Proje bütçesinin yüzde 70’ini Avrupa Deniz Balıkçılığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fonu, yüzde 30’unu da Rum yönetimi karşılayacak.

