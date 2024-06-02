Tümü deport edilecek

Bakanlar Kurulu’nun ‘Yasaklı göçmen’ ilan ettiği 7 kişiden 3 Türk vatandaşı; Bayram İkanç, Veli Erdal ve Sebahattin Kılıç; kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranma; KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırma, devlete karşı entrika çevirmekle suçlanıyor.

Nijerya uyruklu Ridwan Ayinde Lawal’ın, KKTC'de internet üzerinden "Office 365" programını kullanarak internet erişim kurallarına aykırı çoklu e-posta gönderme, internet dolandırıcılığı, bu faaliyetlerinden yüklü miktarda para elde etmekten dolayı yasaklı göçmen ilan edildi. Polonya vatandaşı Marcin Mieczyslaw Okunievski ‘Suç Örgütü ve Uyuşturucu Ticareti’ suçundan ülkesi tarafından uluslararası seviyede aranan şahıs olduğu belirtildi.

Bakanlar Kurulu’nun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Bakanlar Kurulu, 7 kişiyi “yasaklı göçmen” ilan etti. Kararlar, önceki gün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Marcin Mieczyslaw Okunievski "Suç Örgütü, Uyuşturucu Ticareti Para Aklama" suçundan Polonya tarafından uluslararası seviyede iadesi için aranması; İsmail Altun uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti veya sağlama suçundan hakkında yakalama emri bulunması ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından aranması; Vladimir Khaliulin ise İnterpol tarafından "Yasadışı Kumar ve Şans Oyunları" suçundan ülkesine iadesinin istenmesi nedeniyle yasaklı göçmen ilan edildi. Nijerya uyruklu Ridwan Ayinde Lawal ise, KKTC'de internet üzerinden "Office 365" programını kullanarak internet erişim kurallarına aykırı çoklu e-posta gönderme, internet dolandırıcılığı, bu faaliyetlerinden yüklü miktarda para elde etmekten dolayı yasaklı göçmen ilan edildi. Lawal'ın dolandırdığı şahıslar yurt dışında olduğundan aleyhinde yasal işlem başlatılamamasını fırsata çevirerek faaliyetlerini arttırarak devam ettirmesi de gerekçeler arasında.

Halkı devlete düşman etmek istediler

Ayrıca, TC uyruklu Bayram İkanç, Veli Erdal ve Sebahattin Kılıç’ın da Yabancılar ve Muhaceret Yasası uyarınca, kamu düzenini, yönetsel düzeni veya genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranma; KKTC halkı arasında ve devlete karşı düşmanlık uyandırma, devlete karşı entrika çevirme olasılıkları bulunduğundan yasaklı göçmen ilan edildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024, 03:01