Duygusal anlar yaşandı

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 61’inci yıl dönümü ve 30 Haziran Polis Günü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Polis Genel Müdürlüğü’nde önceki akşam düzenlenen resepsiyona son kez rütbesiyle katılan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, emekliye ayrılmasından dolayı gecenin ardından törenle uğurlandı. Silah arkadaşlarına sarılarak veda eden Kuni, tüm teşkilata teşekkür etti.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekili ve bazı siyasi parti başkanları ile diğer askeri, polis ve sivil yetkililer katıldı.

Gecede, Polis Örgütü için hazırlanan tanıtım filminin gösterimi yapıldı.

Sanatçı Örge Volkan’ın da sahne aldığı gecede, Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı Hafif Müzik Orkestrası ve Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) da müzik dinletisi sundu.

Gecede, ayrıca yaş haddinden dolayı dün emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’ye hizmetlerinden dolayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü tarafından “Hizmet Anısı Şildi” takdim edildi.

Resepsiyonun sonunda ise emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Şeref Mangası huzurunda PGM Yardımcıları, İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri ile Polis Teşkilatı’nın çeşitli birimlerinde görev yapan Polis ve İtfaiye Mensupları ile Sivil Hizmet Görevlileri’nin katılımıyla, Polis Genel Müdürlüğü’nden uğurlandı.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2025, 11:01