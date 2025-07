Tarih netleşti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tatar, 5’li zirvenin 16 Temmuz’da New York’ta gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, liderlerle görüşmelerinde, önümüzdeki haftalarda New York'ta yapılması beklenen 5+1 toplantı ve toplantıda ilerleme sağlanması için istekli olduklarını gördüğünü söyledi.

Stewart, Kıbrıs'taki liderlerle görüşmesinin ardından BMGK'yi bilgilendirmek için son kez New York'ta olacağını kaydetti.

Emekliliği öncesi bunun, kendisinin yapacağı son bilgilendirme olacağını vurgulayan Stewart, daha sonra Adaya gelerek veda ziyaretlerini tamamlayarak Ağustos başında Kıbrıs'tan ayrılacağını sözlerine ekledi.

Tatar, Stewart ile yaklaşık bir saat süren görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile görüşmesinde çeşitli konuları gündeme getirdiklerini aktardı.

16-17 Mart’ta Cenevre’de yapılan 5+1 toplantının devamında Temmuz ayında New York’ta 5+1 toplantı yapılacağını hatırlatan Tatar, tutuklamalara ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis ile bazı sorunlar yaşandığını belirtti.

Cenevre görüşmelerinde altı başlıkta ilerlemeler kaydedilmesi için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in tekrar atandığını kaydeden Tatar, bugüne kadar istediği kadar ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Yeni siyasetin gerekliliklerinden bahseden Tatar, eğer 3D (Direkt temas, direkt ticaret, direkt uçuş) çerçevesinde bir ilerleme olursa resmi müzakerelere de geçilebileceğini söyledi.

Holguin’in Kıbrıs, Ankara, Atina, Brüksel ve Londra’da temaslarda bulunduğunu anlatan Tatar, “Dolayısıyla sürekli olarak uluslararası diyaloğumuzu sürdürmekteyiz.” dedi.

Tatar’dan Guterres’e mektup

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum liderinin başını çektiği ve dozu giderek artan baskıcı ve düşmanca siyasetini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupla kayda geçirdi. Tatar, Genel Sekreter Guterres’ten 1963-74 dönemini çağrıştıran Rum saldırganlığının durdurulması için müdahalede bulunmasını talep etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 10 Haziran’da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben kaleme aldığı mektupta, Rum liderliğinin KKTC’deki taşınmazlarla ilgili işlem yapan Kıbrıslı Türkleri ve yabancıları haksız ve hukuksuz şekilde tutuklamasından duyduğu derin endişeyi aktardı.

Rum liderliğinin, yasalar kapsamında taşınmazlarla ilgili tasarrufta bulunan kişilere baskı ve korku yayma amacı güden planlı, uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal eden bir siyaset yürüttüğünü vurgulayan Tatar, Genel Sekreterden konuya müdahale etmesini istedi.

Azerbaycan’a gitti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak amacıyla dün akşam Azerbaycan’a gitti.