Ekip kuruldu

KTTB Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, aşı ekibi kurulduğunu ifade etti. Bayraktar, “Aşının nasıl yapılacağı ve programları öncelik sırası kimlerde hangi bölgelerde ne şekilde olacağı organize edildi” dedi.

Bayraktar, hastane içi bulaş nedeniyle birçok hemşirenin de izolasyon altında olduğunu kaydetti. Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında BioNTech/Pfizer ve Sinovac aşıları ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

“Bir an önce aşı programına girmemiz gerekiyor” diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

“Yerel vakaların yayılım hızının giderek arttığını bunun sonuçlarıyla şu an başa çıkmaya çalıştığımızı hepimiz sanırım artık farkına vardık. Ve bununla ilgili daha ileri tedbirler alamaya çalıştık özellikle yılbaşı dönemi. Başarılı olduk mu? Karar alma konusunda evet ancak uygulama konusunda tamamen başarısızdık. Şu anda önümüzdeki 2-3 hafta daha bunun sonuçlarına katlanmaya çalışıyoruz.

Bir çocuğun ya da annelerimizin, babalarımızın, kanseri atlatmış gencecik bir vakanın Corona olmasından biz korkuyoruz. Bu korku halen daha devam etmektedir. Bulaş hızı Mart ayına göre daha hızlı düzeyde seyrediyor. Ve bu hiç iyi bir haber değildir.

Bir an önce aşılamaya başlamamız gerekiyor. Gecikmek diye bir lüksümüz kalmadı. Isı 20 derecenin altına düştüğünün birinci haftasının sonunda vakalar 20’ler görmeye başladı. Ocak, Şubat, Mart aylarında da bulaş hızı artacak. O yüzden biz bu noktaya gelmeden halı hazırda aşı geldiği zaman biran önce aşı programına girmemiz gerekiyor.”

Özen gösterelim

Bayraktar, aşı olmanın önemine değinerek, şunları ifade etti: “Sonbahar dönemine kadar maske, hijyen, mesafe kurallarına özen gösterelim. Aşı geldiğinde aşı programına uygun şekilde lütfen adapte olarak aşı olmayı kabullenelim. Evet duyacağınız bir sürü kötü haber de olabilir. Spekülasyon da duyabiliriz. Ben demiyorum korkmayın hadi bakalım süper bir şey yapıyoruz. Önümüze bir aşı gelecek, gelen aşıyı yapmakla mükellefiz. Bu durumdan kurtulacak başka bir yol yoktur. En kötü senaryodan daha iyidir şuan aşı olmak. O yüzden aşı karşıtı politikaları beslemek yerine nedenini, nasılını sorgulayalım.”

Aşı ekibi kuruldu

Bayraktar Coronavirüs aşısıyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bakanlık düzeyinde aşı ekibi kuruldu. Aşının nasıl yapılacağı ve programları öncelik sırası kimlerde hangi bölgelerde ne şekilde olacağı organize edildi. Bu yöndeki çalışma neredeyse tamamlandı. Hatta firmaların kendi eğitim programlarını alıyoruz. Pfızer-Bıontech aşısı geldiğinde nelere kaydedilecek, ne takip edilecek bunun bir eğitimi de bugün yapıldı. Diğer taraftan Sınovac ile ilgili faz 3 çalışması çerçevesinde beklenen formları vardır. Bu doğrultuda da yine gerekli eğitimler alınarak başlanacak. Aşılar geldiğinde bir kargaşa olmayacak. Organize şekilde olacak. Çalışmalar bunun için devam eder.

Hedef gelecek olan aşıları fazla depoda tutmamak. Bunu Pfizer-BioNTech için söylüyorum. Uzun süre depo işgali sağlamadan yapmanız gerekir. Çünkü raf ömrü 4 dereceye koyarsanız bir haftadır. Bir hafta içinde kullanmanız gerekir. Ya da eksi 70’de(-70) tekrar depolamanız gerekir. Sinovac için böyle bir durum yok. Sinovac’ı getirdiğiniz zaman 4 derece rahatlıkla depolaya bilirsiniz. -20’de de rahatlıkla depolaya bilirsiniz.

Sinovac aşısında bilindik yan etkileri olacak. Öncelik risk gruplarını aşılamaktır. Tüm dünyanın başlattığı gibi risk gruplarını yaştan ve sağlık çalışanlarından başlatılacak. Gelen aşılar zorunlu tabi ki tutulmayacak anayasal haktır beden özgürlüğü vs. Özellikle Sınovac aşısı için özellikle onay formu imzalatılacak. Çünkü faz 3 çalışmaları tamamlanmamış bir aşıyı ülke popülasyonuna acil endikasyonuna eğer yapacaksanız kişiye durumunun ne olduğunu, beklenen yan etkileri ve beklenmeyen yan etkileri de şunlar olursa bana haber vereceksiniz ve bu sorumluluğu benimle bölüşeceksiniz diye yasal bilgilendirme yapıp, karşı tarafın onayı alınmalıdır."

Pfizer-BioNTech onay formundan ziyade bilgilendirme formu şeklindedir. Hedef de şudur; hem ABD’den hem de Avrupa’dan uluslararası standarttı yakaladığına dair bir belgesi vardır. Sinovac’ın henüz böyle bir belgesi yoktur.

Aşıyı olduktan iki-üç hafta sonra tekrardan olmanız gerekiyor. İki dozdur yapılması gereken. O yüzden 50 bin doz aşı geliyorsa 25 bin kişiyi aşılayacaksınız demektir bu.25 bin kişiye tam doz yapılması planlanacak şekilde hareket edilecek”… “Hiç birimiz aşı uzmanı değiliz. Mevcut olanla ilgili yapılmış araştırmaları değerlendiriyoruz. Bilgi yönünden bizi aştığı her noktada hocalarımıza danışıyoruz. Onlardan da net cevap alana kadar açıkçası zorluyoruz. Çünkü başka bir yolumuz yok."

Birçok arkadaşımız izolasyonda

Bayraktar, Lefkoşa devlet Hastanesi’ndeki iç bulaşla ilgili de konuştu. Bayraktar, şunları söyledi:

“Hastane içi bulaş nedeniyle birçok hemşiremiz, temaslı arkadaşımız şuan izolasyon durumundadır. Acil Durum Hastanesi için taşınma sürecine geçilebilir mi? Mevcut düzen bununla değiştirilebilir mi? Şuan için buradan bir şey söylemem çok doğru değil. Ama hemşirelerin yerine hizmetin devam etmesi için yerine diğer hemşire arkadaşlardan keza karantinadan dönüp tekrar işe gelen arkadaşlardan destek alarak sürdürüyoruz."