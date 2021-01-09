Kıbrıs’ı ağlatan aile faciası

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs dün güne kan donduran bir olayla başladı. Geçitkale’de saat 03.30 sıralarında 52 yaşındaki emekli astsubay İbrahim Çobanoğlu ve 48 yaşındaki eşi Bengü Çobanoğlu evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Çocukları 14 yaşındaki Çınar Çobanoğlu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından ailenin 18 yaşındaki üyesi Eralp Çobanoğlu’nun ise karşıdaki evden yardım istediği belirtildi. Olayı çok yönlü araştıran polis, Eralp Çobanoğlu’nu gün boyu sorgularken, cep telefonlarını ve evdeki bilgisayarı incelemeye aldı. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Eralp dün gece serbest bırakıldı ve Gazimağusa’daki dayısı Aydın Boyacı’nın evine götürüldü. Bu gelişme üzerine cinayetin 14 yaşındaki Çınar tarafından işlendiği iddiaları ağırlık kazandı.

Komşusuna sığındı

Korkunç olay sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre; Çınar Çobanoğlu saat 03.30 sıralarında emekli astsubay olan babasının beylik tabancasını alıp odalarında uyumakta olan annesi Bengü Çobanoğlu ve babası İbrahim Çobanoğlu’nu vurdu. Annesi ile babasını başından birer el ateş ederek vurduğu iddia edilen çocuk, daha sonra abisi Eralp’e yöneldi. Ancak silah tutukluluk yapınca Eralp, bir fırsatını bulup kaçtı ve komşularından yardım istedi. Çınar’ın daha sonra kendi başına da ateş açıp intihar ettiği öne sürüldü.

Meydana gelen olayın ardından evin hayatta kalan tek ferdi olan Eralp Çobanoğlu, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, daha sonra soruşturma kapsamında İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldü.

Bilgisayarlar ve cep telefonları incelenecek

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis, aile fertlerinin cep telefonlarını, bilgisayarlar, olayda kullanılan silahı ve 3 adet boş kovanı emare olarak aldı.

Polis karakoluna götürülen Eralp ile kardeşi Çınar’ın ellerinden balistik inceleme için swap örnekleri de alındı.

Dayısının evine gitti

Polis, sabah saatlerinden akşam saat 21.00’e kadar Eralp’in ifadesini aldı. Yapılan sorgulamadan sonra Eralp Çobanoğlu, serbest bırakıldı. Eralp’in Gazimağusa’daki dayısı Aydın Boyacı’nın evine götürüldüğü belirtildi. Bu gelişme üzerine cinayetin 14 yaşındaki Çınar tarafından işlendiği iddiaları ağırlık kazandı.

Soruşturma sürecek

Öte yandan olayda kullanılan silahla ilgili balistik incelemenin sürdüğü, kardeşlerden alınan el swap örneklerinin uzmanlar tarafından inceleneceği kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Tüm ülke şok yaşadı

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez böylesi bir olay yaşanırken, Geçitkale sakinleri ve tüm ülke büyük üzüntü duydu. Olayın görgü tanığı olan Çobanoğlu ailesinin komşusu İbrahim Gamar, tanık olduğu olayı Diyalog’a anlattı. Görgü tanığı Gamar şunları söyledi: “Gece camlarımız sert bir şekilde vuruldu. Kalkıp kapıyı açtım. Eralp, ‘Amca ne olur beni kurtarın, Çınar bana ateş etti. Beni içeri alın’ dedi. Ben de Eralp’i içeri alıp, Çobanoğlu ailesinin evine gittim. Herhangi bir silah sesi duymadım. Eve girdiğimde Çınar’ı oturur vaziyette buldum. Hemen 112’yi ve polisi aradım. Bir dakika sonra polis karakolunu aradım. Ambulans geldi, ambulans şoförü benden yardım istedi. O ana kadar ben bir şey anlamadım. Yatak odasının kapısı ve ışıklar açıktı. Anne baba hayatını kaybetmişti ancak Çınar Çobanoğlu hayattaydı. Ben kendisini bulduğumda yatakta oturur vaziyette yere doğru eğilmişti. Ambulans geldiğinde Çınar’ı sedyeye taşıdık, o an onun da vurulduğunu anladım. Çünkü çocuk kanlar içindeydi.”

Büyük bir şok yaşadığını, yaşananlara inanmak istemediğini ifade eden Gamar, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Bugün defnedilmeleri bekleniyor

Geçitkale’nin sevilen insanlarından olan İbrahim Çobanoğlu, emekli astsubaydı ve hayvancılıkla uğraşıyordu. Anne Bengü Çobanoğlu ise Lefkoşa İhtiyat Sandığı Dairesi’nde müfettiş olarak görev yapıyordu. Çınar Çobanoğlu ise ortaokul öğrencisiydi. Abi Eralp Çobanoğlu’nun da bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim görmeye başladığı öğrenildi.

Çobanoğlu ailesinin 3 ferdinin, bugün öğle namazının ardından Geçitkale’de defnedilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2021, 10:31