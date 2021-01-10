DAÜ öğrencilerinden ‘Bir kap sevgi’ kampanyası

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DAÜ öğrencilerinden ‘Bir kap sevgi’ kampanyası
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 Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ‘Hire’ bölümü öğrencilerinin başlattığı ‘Bir kap sevgi’ kampanyası büyük ilgi gördü.
   Covid-19 pandemi sürecinde sokak hayvanlarının arttığını ve ilgisiz kaldığını gören öğrenciler, farkındalık yaratmak amacıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde duyarlı kişilere çağrıda bulundu. Bu çerçevede, sokak köpekleriyle ilgili paylaşım yapılmasını isteyen öğrencilerin mesajı şöyle:
   
   “Bizler DAÜ Hire Bölümü öğrencileri olarak ‘Bir kap sevgi’ kampanyamız ile Covid-19 dolayısıyla zor durumda kalan sokak hayvanları için farkındalık yaratmak istedik. Fotoğrafını çek, #ŞimdiSıraSende hashtag’ı ile paylaş ve başkalarına meydan oku…”
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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