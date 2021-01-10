Bitcoin’de yeni zirve

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.30 artışla 39,086.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 33.06 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de 719.82 milyar dolardan, 730.8 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 27 birimin değeri düşerken, düşenlerden 2 birim ilk 10 birimin arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim yaklaşık 20 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 42.23 milyar dolara yükselirken, piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 160 milyar dolara geriledi.

Toplam 8,218 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,014 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 70’ini Bitcoin oluşturuyordu.

Kripto para piyasalarına yönelik artan ilgilinin yanında, kullanım alanlarına da yenileri ekleniyor. Dünyanın en büyük slot makinesi üreticisi, müşterilerin şans oyunlarında kripto para kullanmalarını sağlayacak bir patent aldı.

Cointelegraph’ın ABD Patent ve Marka Ofisi’nin kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, International Game Technology (IGT), oyuncuların hesaplarından bir “şans oyunu kuruluşu hesabına” kripto para transfer etmelerine olanak sağlayacak bir sistem için patent aldı.

Patent başvurusu; Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH) ve Ether (ETH) ödemelerini, kullanıcıların kendi kişisel cüzdanlarından kumarhane hesaplarına bağlı cüzdanlara kripto para transferi için örnek olarak gösteriyor.