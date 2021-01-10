Dar kafalı zihniyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan tartışmalar için "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devegeçidi Köprüsü’nün açılışında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

* Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğü ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

* Biz bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik biz bu kirli senaryonun aktörleri vesayetin dayatmalarına payanda yaparken gördük. Cumhuriyet mitinglerinde darbe çağrısı yaparken gördük. Hepimizin yüreğini dağlayan cinayetleri istismar ederken gördük. Gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük bunları Bezmiâlem Vâlide Sultan Camii'ni işgal ederken orada bira kutuları ile beraber nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da gördük. Yine oradan Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine özellikle kanal açmak suretiyle nasıl görüntüler verdiklerini gördük.

* Terör örgütünü destekliyorken gördük. 6 – 8 Ekim hadiselerinde insanlarımızı sokaklarda öldüren katilleri alkışlarken gördük. 17-25 emniyet yargı darbe girişiminde FETÖ'yü alkışlarken gördük. 15 Temmuz darbe girişiminde tarafından kaçıp gidip evde televizyonda neticeyi beklerken gördük. Sınır ötesi harekatlarımızda karşımızdaki cepheye malzeme taşırken gördük. Ülkenin ve milletin hayrına hiçbir işe destek vermeyenleri Türkiye'ye saldıranların yanında gördük.

‘Ülkeyi geriye götürmek istiyorlar’

* Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti herkes değişti bir tek bu köhne zihniyet yerinde sayıyor. Kendileri ileriye gidemediği için ülkeyi geriye döndürmenin hesabı ve gayreti içindeler. Karşımızda bırak ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var.

* Türkiye bugünkü seviyesine bunlara rağmen gelmiştir 2023 hedeflerine bunlara rağmen ulaşacaktır. 2053 vizyonu bunlara rağmen hayata geçirecektir. Hep söylediğimiz gibi büyük ve güçlü Türkiye için durmak yok yola devam.

* Son dönemde Avrupa ve Amerika’da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı gün yüzüne çıkarmıştır. Terörün imasına bile tahammül göstermeyenler yıllarca bizim mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. ABD’de son günlerde yaşanan hadiselerde benzer tepkilere neden oldu.

Orantısız güç vurgusu

* Türkiye'yi demokrasi işletememekle, hak ve özgürlükleri kısıtlamak suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Ülkemizde kişi hak ve özgürlüklerinin en çok ihlal edildiği sosyal medya mecralarını hukuki biri seviyeye oturtma çabamız eleştirenler en ilkel sansürcülük yöntemlerine imza atmaya başladılar.

* Aynı ülkeler toplumun huzurunu bozan, devletin işleyişine ve hukuka karşı açık saldırı anlamı taşıyan marjinal kesimlerin eylemlerine orantısız sertlikteki müdahalelerle bastırma yoluna gidiyorlar. Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleriyle mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır.