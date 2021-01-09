Aranan şahıs bulundu

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gece yarısı Monaf Alhakim’in önünü kesip ciddi şekilde darp ettikten sonra para ve cep telefonunu çalan, ayrıca aracının aksamlarını kırarak zarar veren Muhannad Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft’in ardından suçla bağlantılı bir kişi daha yakalandı. Meselede 6’ncı zanlı olarak gözaltına alınan Abdalla Mohamed dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıti, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Mohamed’in 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 sıralarında Ortaköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinin önünde Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların darp suçunun ardından Alhakim’in aracının ön ve arka lambalarını, bagaj kısmı ve her iki dikiz aynasını kırdıklarını belirtti.

Polis, zanlıların daha sonra Alhakim’in cebindeki 150 lira ile cep telefonunu zorla aldıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili ilk etapta Muhannad Elfauri, Feras Jaluta ve Abubaker Elsaeiti’nin 2 Ocak 2021 tarihinde tespit edilerek yakalandığını, Abdulhamid Almetsho ve Abdulhamid Abdulrazag’ın da bir gün sonra gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, Abdalla Mohamed’in ise önceki gün tespit edildiğini ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesinin sürdüğünü belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.