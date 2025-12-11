Ekonominin lokomotifi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri kapsamında Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini ele aldı.

Toplantıda milletvekilleri, KKTC turizminin mevcut sorunlarını ve yapısal eksikliklerini gündeme taşıdı.

CTP milletvekilleri turizm sektöründeki plansız yapılaşmaya, sayıya dayalı ve kaliteyi gözetmeyen modellere dikkat çekerken, sektörde alternatif pazar arayışlarının yetersiz olduğunu vurguladı.

Turizmde ulaşım maliyetleri, İngiltere ve Avrupa pazarlarına erişimdeki yetersizlikler ve ADA Kıbrıs projesinin tek başına etkili olamaması da tartışmalara konu oldu.

Bakan Fikri Ataoğlu ise konuşmasında Turizm Master Planı, turistik tesislere sağlanan hibeler, ADA Kıbrıs ve havayolu projeleri gibi yürütülen çalışmaları anlatarak, sektörde sürdürülebilir ve planlı bir büyüme için adımlar attıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı kapsamında Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini ele aldı. Başkan Ziya Öztürkler’in yönettiği toplantı saat 12.52’de başladı. Bakanlığın bütçesi 2 milyar 725 milyon 229 bin TL olarak belirlendi.

CTP milletvekillerinin eleştirileri

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Salahi Şahiner aldı. Geçen yıllarda yaptıkları konuşmaların tekrarını yapacaklarını söyleyen Şahiner, “Fark yaratacak bir adım göremedik” dedi.

Şahiner, “Sosyal medya mecralarında turizm anlamında yok hükmündeyiz” diyerek, turizmi çeşitlendirecek, gelen turisti adanın güzellikleriyle tanıştıracak bir modele ihtiyaç olduğunu ifade etti. Şahiner, şimdiki yapıyla turizmden bir şey beklemenin mümkün olmayacağını dile getirdi.

Besim: Bütçe yetersiz

CTP Milletvekili Filiz Besim ise konuşmasına, “Çok istikrarlı bir bakanlıktan bahsediyoruz. Neredeyse kadrolu bir bakanımız var” diyerek, başladı.

Turizm sektörü için her sene aynı konuları konuştuklarını söyleyen Besim, turizmde çeşitli alternatifler yaratılması gerektiğini belirtti. Besim, bakanlığın bütçesinin turizm işlerinin götürülmesi için çok düşük olduğunu da kaydetti.

Otelcilerin yaşadığı sorunlara değinen Besim, artan girdi maliyetleri nedeniyle sektörde ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Besim, bu sorunların aşılabilmesi için paydaşlarla istişare edilerek, ortak politikalar üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Kürşat: KKTC artık rekabet edebilir bir destinasyon değildir

CTP Milletvekili Fide Kürşat ise turizm, kültür, gençlik ve çevre başlıklarının her birinin “kanayan yara” olduğunu dile getiren Kürşat, turizmde sayıya dayalı kalitesiz bir model olduğunu söyledi.

“KKTC artık rekabet edebilir bir destinasyon değildir” diye konuşan Kürşat, Turizm Master Planı’nın ne kadarının hayata geçirildiğini sordu. Adanın zenginliklerinin dünyaya tanıtılamadığını ifade eden Kürşat, plansız yapılaşma ve çevre kirliliğinin turizm faaliyetlerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Uluçay: Ülkeye ne kadar yabancı turist getirirsek gelirler o kadar atar

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay de bakanlık bütçesine üzerine söz aldı.

Turizm politikalarıyla ekonomik gelirlerin artırılması için yapılması gerekenlerden söz eden Uluçay, bunun için sabırlı ve planlı hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Güney Kıbrıs ve İspanya’nın turizm gelirleriyle ilgili değerlendirmede bulunan, buralara en fazla İngiltere’den turist gittiğini dile getiren Uluçay, “İngiltere’den buraya çok daha fazla turist getirebiliriz” dedi.

Fuar ve tanıtım organizasyonlarda İngiltere pazarının zorlanması gerektiğini de ifade eden Uluçay, ADA Kıbrıs projesiyle öngörüler ortaya çıktığını ancak 2026 hedeflerinin de konuşulması gerektiğini söyledi.

Uluçay, A Jet ile başlatılan projenin sonuçlarının değerlendirilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

“Ülkeye ne kadar yabancı turist getirirsek turizm gelirleri o kadar atar” diyen Uluçay, “Hedef birlikteliği önemli. Turizm gelirlerinin artırılması bir koordinasyonu gerektiriyor. Fırsatlar daha fazla değerlendirilmeli, bu alanda daha fazla çaba gösterilmeli” şeklinde devam etti.

Toros: Tasarrufa konu olamayacak kadar önemli bir kalem

CTP Milletvekili Fikri Toros, ekonominin lokomotifi konumunda olan turizmin tasarrufa konu olamayacak kadar önemli bir kalem olduğunu ifade etti.

Toros, “Maliye Bakanlığı, bu bakanlığa toplam bütçeden yüzde 1,5 pay ayırmaya ısrar ediyor” diyerek hükümetin turizme ilgisiz ve duyarsız olduğunu söyledi, “kaz gelen yerden tavuk esirgemek” atasözüne işaret etti.

Fikri Toros, Turizm Bakanlığı’nın 2026 için hangi pazarlara yönelik stratejiler belirlediğini sorarak hiçbir alternatif pazar arayışı görmediğini kaydetti.

Özdenefe: Ülke turizmine yazık ediyorsunuz

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, turizmdeki politikaları eleştirerek, keyfi anlayışla turizmin lokomotif sektör olamayacağını söyledi. Fazilet Özdenefe, “Ülke turizmine yazık ediyorsunuz” dedi.

Pandemi öncesi ülkeye İngiltere, Almanya ve İskandinav ülkelerinden turist geldiğin ancak bu sayıların giderek düştüğünü dile getiren Fazilet Özdenefe, İngiltere pazarıyla bağları hükümetin kopardığını savundu.

Güney Kıbrıs’ın İngiltere pazarını elinde tutmak için ciddi çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Rogers: En büyük sorunlardan biri uçuş maliyetleri

Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers, turizmde kâr marjının yüzde 30’larda olmasıyla işletmelerin ayakta kalabileceğini ancak oranların yüzde 10’ların altında kaldığını kaydetti ve küçük işletmelerin korunmadığını söyledi.

“Turizmde en büyük sorunlardan biri de uçuş maliyetleri” diyen Jale Refik Rogers, Turizm Bakanlığı’nın ADA Kıbrıs projesini olumlu bulduğunu ancak bu çalışmanın ulaşım projesiyle desteklenmediği için yetersiz kaldığını ifade etti.

Hükümetin turizm, kültür ve çevreyle ilgili hiçbir vizyonu olmadığını savunan Rogers, “Turizm çeşitliğini yok eden politikalar, kısa vadeli planlarla gelecek göz ardı ediliyor. Hükümetin 3,5 yılda yapmadığını, şimdi yapmasını da beklemiyoruz. İnşallah kısa süre sonra da gidecekler” diye konuştu.

Ataoğlu: Turistik konaklama tesisleri için 38 milyon TL hibe verildi

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Turistik konaklama tesisleri için 38 milyon TL hibe verildiğini ve önümüzdeki süreçte mali destek programının yeniden gündeme geleceğini aktardı. ADA Kıbrıs projesi ve Türk Hava Yolları-A Jet ile Pegasus iş birliklerinin sürece katkısına değindi.

Ataoğlu, 2019-2025 döneminde Türk yolcu sayısında yüzde 63, toplam yolcu sayısında yüzde 46 artış olduğunu, yabancı yolcu sayısında ise yüzde 9 düşüş olduğunu belirtti. Konaklamalarda ise yüzde 27 artış yaşandığını aktardı. Ataoğlu, ayrıca Rauf Raif Denktaş Cumhuriyet Parkı ve Anıt Mezarı, Devlet Tiyatroları, müze ve ören yerleri, Dipkarpaz’daki eşekler, Girne Antik Liman’daki iskele çalışması ve diğer projelerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından

Cumhuriyet Meclisi, 2 milyar 725 milyon 229 bin TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla kabul etti.