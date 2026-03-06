Ekonomiye kazandırıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ülkede biriken toplam 2 milyon euro tutarındaki yıpranmış ve yırtılmış banknotların, Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komitesi’nin koordinasyonunda yeni banknotlarla değiştirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Erhürman açıklama yaparak, yıllardır çözülemeyen bu soruna ilişkin sürecin üç aşamada titizlikle yürütüldüğünü ve Kıbrıslı Türk ile Kıbrıslı Rum Komite eş başkanlarının işbirliği, Merkez Bankasının katkıları, süreci sahada yürüten Kooperatif Merkez Bankası yetkilileri ile Teknik Komite üyelerinin özverili çalışmaları sayesinde tamamlandığını belirtti.

“Ülkemizde yıllar içerisinde biriken toplam 2 milyon euro tutarındaki yıpranmış ve yırtılmış banknotlar Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komitesi’nin koordinasyonunda yeni banknotlarla başarıyla değiştirildi.” diyen Erhürman, Komite eş başkanları ve üyeleri ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

