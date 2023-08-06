Elbirliğiyle söndürüldü

Girne’ye bağlı Alsancak Milli Park'ta dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Karadan ve havadan müdahaleyle söndürülen yangında 5 dönümlük alandaki bitki örtüsü ve 12 güneş paneli zarar gördü.

Polisten verilen bilgiye göre; yangın dün saat 14.00 sıralarında makilik bir alan olan Milli Park'ta çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, polis itfaiye, Orman Dairesi, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi'ne ait iş makineleri ve personelin karadan; yangın söndürme helikopterinin de havadan müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucu yaklaşık 5 dönümlük arazideki makilikler, çamlar ve bir şahsa ait 12 güneş paneli zarar gördü.

Yangın yerinden uzun süre soğutma çalışması yapılırken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.