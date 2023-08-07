Görenleri hayran bırakıyor

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu klasik otomobil koleksiyonu ile sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değil dünyanın en önemli araba müzesi olarak görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Üstelik, sahip olduğu zengin otomobil koleksiyonunun yanı sıra çeşitli makina parçalarından yapılan oyuncaklar, maket araba koleksiyonu, pedallı arabalar, Batman ve transformers figürleri, gemi maketleri ve daha pek çok eseriyle çocuklar için de büyük bir eğlencenin kapısını aralıyor.

Kıbrıs Araba Müzesi’nin çocuklara sunduğu hayal gücü ve eğlence, henüz müzeye girmeden başlıyor. İçeriye girmek için, müzenin önünde sergilenen gerçek boyutlu at heykelleri ile traktör ve farklı tarım aletlerinin parçalarından oluşturulan heykellerin arasından geçmek gerekiyor.

Giriş kapsı aralandığına ise çocukları, binlerce maket otomobili bir araya getiren zengin bir koleksiyon karşılıyor.

Gözlerini oyuncak araba koleksiyonundan ayırmayı başararak müzeye ilk adımlarını atan çocukları, hemen girişte yer alan ikonik bir sinema figürü karşılıyor: Kültleşen animasyonlardan Buz Devri serisinde bir meşe palamudunun peşinden koşturan sevimli sincap Scrat. Sonunda meşe palamudunu yakalayan sincabımızın etrafında ise yine birer klasik olan eski pedallı arabalar yer alıyor.

Kıbrıs Araba Müzesi, haftanın her günü ziyaretçilerini bekliyor.

