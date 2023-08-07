Aboneler dikkat

Temmuz ve öncesine ait 675 TL üzerinde elektrik borcu olan abonelerin elektriği bugün kesilecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada şunları belirtmişti.

“Son ödeme tarihi dolmuş (Temmuz 2023 dönemi ve öncesi) ve ödenmemiş (675 TL üzeri) ve yine aynı şekilde kurumumuz ile yapılan yasal sözleşmeler ile taksitlendirilmiş hesapların ödenmemiş taksit borcu geriliği olan tüm özel ve tüzel abonelerin elektrikleri 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü kesilecektir. Hatırlatmak adına yeni kesme-ulama ücretinin 181,03 TL olduğunu ayrıca belirtiriz. Abonelerimizin mağdur olmaması adına gerekli ödemeleri yapmaları önemle rica olunur.”

