Bölge halkı şenlendi

KKTC’nin tarihi ve en köklü festivallerinden Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ikinci gününde Grup SOS konseri düzenlendi. Konserde özellikle MFÖ şarkıları büyük ilgi gördü. Kalabalık bir seyirci topluluğu önünde gerçekleşen konserin ardından Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, Grup SOS’e bir hatıra plaketi takdim etti.

Gecede bir de konuşma yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ; “Grup SOS’e katılımlarından ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Mehmetçik Üzüm Festivali’ni her yıl daha da üst seviyeye çıkarmaya kararlıyız. Kendi sanatçılarımıza sahip çıkarak, Festivalimizi Kıbrıs Kültürünü yaşatan ve kültürü gelecek nesillere taşıyan bir Festival olarak yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Mehmetçik Üzüm Festivali’nin ikinci gün gündüz programında ise Plaj Voleybol Turnuvası’nın ilk maçları tamamlandı.

Bu arada Mehmetçik Üzüm Festivali’nin açılış gecesine katılan Başbakan Ünal Üstel, bölge halkıyla sohbet etti, stantları gezdi.

Festivalde konuşan Üstel," Uzun yıllardır Mehmetçik üzümle bütünleşmiş bir köyümüzdür. Buralarda yaşayan insanlarımız 1800'lü yıllardan itibaren üzüm yetiştirmek için büyük mücadele vermiş üzüm üretiminde bugünlere gelene kadar hiç pes etmemiş ve en zor şartlarda bile bölgeye üzüm fidanı getirebilmek için elinden geleni yapmıştır. Gerek sofralık, gerekse üzümden kaynaklı sanayide işlenerek yapılan ürünlerden dolayı üzüm ticareti bölge halkına büyük bir katma değer sağlamaktadır" ifadesine yer verdi.

Geçmişten günümüze kadar üzüm festivallerinde emeği geçen herkese teşekkür eden Başbakan Ünal Üstel, " Belde halkıyla bu güzel ortamda olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

