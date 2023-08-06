İki kişi daha yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Akdoğan bölgesinde 2 bin 70 kilo harnubu, kaymakamlığın ilan ettiği hasat tarihinden önce toplayarak sirkat eden Hasan Mütela ve Ahmet Topaloğulları, polis tarafından gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fikret Sekizler, zanlıların, 2023 yılı Temmuz ve Ağustos ayında, henüz tespit edilemeyen bahçelerden, 2 bin 70 kilo ağırlığında harnubu, kaymakamlığın ilan ettiği hasat tarihinden önbce toplayarak sirkat ettiklerini söyledi.

Zanlıların ihbar üzerine yakalandığını ve evlerinde, 2 bin 70 kilo harnup bulunarak emare alındığını açıklayan polis, soruşturma maksatlı mahkemeden süre talep etti.

Zanlıların avukatı ise müvekkillerinin, ağaçları bir başkasından kiraladıklarını ve sadece yere düşen harnupları topladıklarını savundu.

Aktarılan beyanları değerlendiren mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.