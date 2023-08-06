‘Ya Allah’ deyip cebi alıp gitti

Girne’de Ağa Cafer Paşa Camisinde bir şahıs tarafından unutulan cep telefonunu çalan Mustafa Ergüder, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, çalıntı telefonun üzerinde bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 4 Ağustos 2023 tarihinde 05.50-16.35 saatleri arasında Girne’de İnönü Caddesi üzerinde bulunan Ağa Cafer Paşa Cami içerisinde cemaat tarafından unutulan ve cami Selami Çelik tarafından elektronik cihazların bulunduğu bölümde muhafaza edilen Xiaomi marka siyah renk cep telefonunu çaldığını söyledi.

Polis, imamın şikayeti üzerine caminin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlının aynı gün tespit edildiğini aktardı. Polis memuru, çalıntı cep telefonunun zanlının üzerinde bulunduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, telefonu camide unutan şahsa henüz ulaşılamadığını, güvenlik kamerası görüntülerinden tarama yapılacağını söyledi. Polis memuru, ülkede turist olarak bulunan zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.