En büyük eğlence

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta sosyal medya kullanıcıları en fazla facebook’u tercih ediyor. Son zamanlarda insagram kullananların sayısı artsa da Kıbrıs denince akla ilk olarak facebook geliyor.

Vatandaşlar facebook’ta gezinti yaparak güzel vakit geçirdiğini belirtirken, bu durumun eşler arasında bazen anlayışla karşılandığı, bazen de gerileme yol açtığı belirtiliyor.



Ne dediler?..

Aycan Keskin:

Sosyal medyada en fazla Facebook ve Instagram kullanıyorum. Haftalık raporlarıma baktığımda günlük 17 dakika maksimum 20 dakika sosyal medyada zaman geçirdiğimi görüyorum. Sosyal medyada gelen veya gönderdiğim arkadaşlık isteklerinde tanıdığım kişiler olmasına dikkat ediyorum. Sosyal medyada en fazla dikkatimi çeken paylaşımlar haberlerdir. Eşimle evde oturduğumuz zaman sosyal medyada olduğum zaman buna tepki göstermiyor çünkü zaten çok fazla zaman harcamıyorum.

Hasan Dinler:

Sosyal medya kullanıyorum ve en fazla Instagram’ da zaman geçiriyorum. Gelen veya gönderdiğim arkadaşlık isteklerini kesinlikle çok iyi muhabbetim varsa ve tanıyorsam arkadaş olarak ekliyorum. Sosyal medyada günde maksimum yarım saat 45 dakika zaman geçiriyorum. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda en fazla dikkatimi çeken paylaşımlar arkadaşlarımın gönderdiği paylaşımlar ve hikâyelere ayrıca tuttuğum takımın gönderilerini takip ediyorum. Evde olduğum zamanlarda sosyal medyada zaman geçirmeme eşim tepki göstermiyor çünkü çok fazla zaman harcamıyorum.

Nevcihan Acar:

Sosyal medyayı kullanıyorum ve en fazla Whatsapp uygulamasını kullanıyorum ancak Facebook da kullanıyorum. Sosyal medyada en fazla akşamdan akşama bir ya da 2 saat zaman geçiriyorum. Sosyal medya hesaplarımdan gelen veya gönderdiğim arkadaşlık isteklerinde dikkat ettiğim tek şey tanıdık olması ve güvenilir kişiler olmasıdır. Bunun dışında sosyal medya hesaplarıma kişi eklemiyorum. Sosyal medyada en fazla haber ve sağlık alanlarında yapılan paylaşımlar dikkatimi çekiyor. Gece evde eşimle birlikte otururken benim sosyal medyada olmama bir şey demez çünkü o da o an dolaşıyordur.

Sultan Kayol:

Sosyal medya kullanıyorum ve en fazla Instagram uygulamasını kullanıyorum. Sosyal medyadan gelen veya gönderdiğim arkadaşlık isteklerini çok yakınım olmadığı sürece kabul etmiyor veya göndermiyorum. Sosyal medyada günde akşamdan akşama biraz dolanır birkaç beğeni atar bırakırım çok fazla zaman harcamam. Bir de tatile gittiğimde birkaç fotoğraf paylaşırım o kadar. Sosyal medyada dikkatimi çeken paylaşımlar zaman zaman değişiyor. Bazen diyette oluyorum yemeklere bakıyorum, bazen spora merak salıyorum sporla ilgili paylaşımlara bakıyorum. Eşimle evde olduğumuz zaman sosyal medyada olmama eşim bir şey demez çünkü büyük ihtimalle o da o an sosyal medyada dolaşıyordur.

Yılşen Arı:

Sosyal medyayı çok fazla kullanmıyorum ancak Facebook’um var. Günde en fazla bir saat zaman harcıyorum. Sosyal medyadan gelen istekleri veya gönderdiğim istekleri sadece tanıdıklarımsa kabul edip ekliyorum. Sosyal medyada en fazla ekonomi paylaşımlar ve haberler dikkatimi çekiyor. Evde eşimle olduğum zamanlarda sosyal medyada zaman harcıyorsam eşim hiç karışmıyor çünkü o da sosyal medya kullanıyor ve muhtemelen benim sosyal medyada olduğum zamanda o da sosyal medyada oluyor. O bana karışmıyor ben de ona karışmıyorum.

Ali Alsan:

Sosyal medyaya ilgim çok fazla değil ancak kullanıyorum. En fazla Facebook kullanıyorum ve en fazla bir saat vakit geçiriyorum. Birine arkadaşlık isteği göndermiyor ve kabul etmiyorum. Sosyal medyada en fazla haberler ve ekonomi ile ilgili paylaşımlara bakıyorum. Eşimle evde olduğum zamanlarda sosyal medyada zaman geçiriyorsam eşim bana bir tepki göstermez çünkü saatlerce sosyal medyada zaman geçirmiyorum.

Soner Dabanlıoğlu:

“Sosyal medyayı çok fazla kullanmıyorum. En fazla Facebook kullanıyorum. Yoğun çalıştığım için evde olduğum zamanlarda az bir zaman geçiriyorum. Sosyal medyada arkadaşlık isteği gönderirken veya gelen istekleri kabul ederken tanıdık olmasına dikkat ederim. Sosyal medyada en fazla dikkatimi çeken paylaşımlar dini paylaşımlardır. Siyasi paylaşımlar yapan arkadaşlarımın birçoğunu da arkadaşlıktan çıkarıyorum. Eşimle evde olduğum saatlerde sosyal medyada zaman geçiriyorsam tepki gösteriyor. Birlikte zaman geçirmek adına sosyal medyada zaman geçirmemi istemiyor.

Asım Soykan:

Sosyal medya kullanıyorum ve en fazla Facebook uygulamasını tercih ediyorum. Sosyal medyada akşamdan akşama zaman geçiriyorum ancak saatlerce orada olmuyorum. Sosyal medyada gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya arkadaşlık isteği gönderirken tanıdığım kişiler olmasına dikkat ediyorum. Çiftçi olduğum için sosyal medyada en fazla tarımla ilgili yapılan paylaşımlar dikkatimi çekiyor. Eşimle evde olduğum zamanlarda sosyal medyada zaman geçiriyorsam eşim buna küçük tepkiler gösteriyor, sohbet edip zaman geçirmek istiyor.

Savaş Cemaloğlu:

Sosyal medya kullanmıyorum. Sosyal medya uygulamalarının zaman kaybı, ailene zaman ayıramama, çocuklarına zaman ayıramamaya neden olduğu için kullanmak istemedim hiç de merak etmedim. Eski bir telefonum var sadece arama yaparım o kadar sosyal medya ile de hiç işim olmaz.

Fatma Cemaloğlu:

Sosyal medya kullanıyorum. En fazla Whatsapp kullanıyorum çünkü yurt dışında ailem var ve onlarla görüşmek için kullanıyorum. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmiyorum günde toplam en fazla 1 saat zaman geçiriyorum. Facebook ta kullanıyorum ve buradan gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya gönderirken tanıdığım kişiler olmasına dikkat ediyorum. Evde eşimle olduğum zamanlarda kendisi kullanmıyor ancak ben sosyal medyada zaman geçiriyorsam eşim buna tepki gösteriyor. Kızmıyor ancak yüzüne takındığı tavır yetiyor.

Ayhan Dalkan:

Sosyal medyada en fazla Whatsapp kullanıyorum. Facebook, Instagram ve tik tok uygulamalarını da kullanıyorum. Gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya birine arkadaşlık isteği gönderirken tanıdık kişiler olmasına dikkat ediyorum. Sosyal medyada en fazla iki saat zaman geçiriyorum. Eve gittiğim zaman eşimle otururken telefonla ilgileniyorsam muhakkak tepki gösteriyor. Evde telefonları çok fazla elimize alamıyoruz”

Seçil Yardımcı:

Sosyal medya kullanıyorum ve en fazla Instagram ve Whatsapp kullanıyorum. Sosyal medyada 4-5 saat zaman geçiriyorum. Sosyal medyada gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya birine arkadaşlık isteği gönderirken tanıdığım kişiler olmasına dikkat ediyorum. Evde ailemle oturduğum zaman sosyal medyada zaman geçirmiyorum. Ailemle olduğumda telefonu kullanmıyorum kullanıyorsam da genelde ev halkı da o anda sosyal medyadadır o yüzden ben de bakıyorum.

Sunay Oylum:

Sosyal medyada en fazla Facebook kullanıyorum. Sosyal medyada günde en fazla 20 dakika zaman geçiriyorum onda da haberlere bakıyorum. Sosyal medyadan gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya birine arkadaşlık isteği gönderirken tanıdığım kişiler olmasına dikkat ederim. Evde eşimle otururken telefonda zaman geçirmemeye özen gösteriyorum. Sosyal medyada en fazla çiçeklerimi, doğa fotoğrafları falan paylaşıyorum.

İlhan Bayandursun:

Sosyal medyayı çağımızın gereksinimi olarak kullanıyorum. En fazla Facebook ve tiktok kullanıyorum. Sosyal medyada günde toplam 2-3 saat zaman geçiriyorum. Sosyal medyadan gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya birine arkadaşlık isteklerini kabul ederken tanıdık olmasına dikkat ediyorum. Fake hesaplar sahte hesaplar var ve bunlar da çok arkadaşlık isteği atıyor ve onları dikkate almıyoruz. Eşimle evde olduğum zaman bazen ben tepki gösteriyorum. Eve gittiğimde bakıyorum kimse meydanda yok ve bunu şakayla karışık onlara tepki olarak yansıtmıştım. Ben mutfakta onlar salondayken yemeğin ne olduğunu onlara mesaj olarak atmıştım. Bu sanal ortam gerçekten çok tehlikeli ve bu zamanda ayrılıkların birçoğuna sanal ortamların da sebep olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyada zaman geçirirken kontrollü bir şekilde zaman geçirmeye dikkat edilmelidir.

Ayhan Dağlarağası:

Sosyal medya kullanıyorum ve Facebook, Whatsapp ve Instagram da kullanıyorum. Sosyal medyada en fazla yarım saat bir saat zaman geçiriyorum. Gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya birine arkadaşlık isteği gönderirken tanıdığım kişilerin olmasına dikkat ediyorum. Sosyal medyada en fazla spor haberlerini takip ediyorum. Eve gittiğim zaman eşimle oturduğumuz zaman sosyal medyada zaman geçirirsem eşim tepki göstermez çünkü abartılı bir şekilde zaman geçirmiyorum.

İbrahim Mitsadalı:

Sosyal medya herkes gibi ben de kullanıyorum ve en fazla Facebook’ta zaman geçiriyorum. Günde en fazla bir iki saat vakit geçiriyorum. En çok dikkatimi çeken paylaşımlar haberler ve sosyal içerikli paylaşımlardır. Arkadaşlık isteklerinin hepsini kabul etmiyorum. Genelde ilgi alanlarımda olan kişiler ve çok iyi tanıdığım kişileri kabul ediyorum ve ben de aynı düşüncelerle arkadaşlık isteklerimi gönderiyorum. Evde eşimle olduğum zamanlarda sosyal medyada zaman geçiriyorsam eşim tepki gösteriyor ancak çok zaman harcamamaya dikkat ediyorum.

Hasan Aslıer:

Sosyal medya kullanmıyorum. Hiç ilgimi çekmedi ve hiç Facebook, Instagram gibi uygulamalar dikkatimi çekmediği için kullanmayı düşünmedim. Sosyal medyada çok fazla özellikle de çocuklar zaman geçiriyor ve onlara tavsiyem bu sosyal medyayı daha kontrollü kullanmalarıdır.

Ali Tezkan:

Sosyal medya kullanmıyorum çünkü hiç dikkatimi çeken bir durum değildir. Sadece telefonum var ve birilerini aramak veya birileri bana ulaşsın diye kullanıyorum. Küçük yaşlardaki çocukların ellerinde telefonlar saatlerce oyun oynuyorlar. Ben hatırlıyorum bizim zamanımızda ilkokula giden çocuklarda gözlük takan çocuk yoktu ancak şimdi 3-4 yaşında çocuklar gözlük takmak zorundadırlar. Bir de durumu iyi olmayan insanlarımız var ve evine ekmek götüremez durumda insanlarımız varken sosyal medyalarda yediğini içtiğini paylaşan insanlar var ve bu durum beni üzüyor. Benim de torunlarım var kızıyorum söylüyorum ama telefonlardan vazgeçiremiyoruz. Çağ bizi öyle bir yere getirdi ki onun var benim neden olmasın diye üzülüyorlar. E torun da denince akan sular duruyor üzülmesinler diye gidip alıyoruz ama sonra da oralarda kendilerini kaptırıp gittikleri zaman biz üzülüyoruz.

Taner Çepel:

Sosyal medya kullanıyorum ve en fazla Facebook ile Whatsapp kullanıyorum. Sosyal medyada günde üç saate yakın zaman harcıyorum. Sosyal medyada en çok arkadaşlarımız gezdiği yerlerde paylaştıkları fotoğraflar dikkatimi çekiyor. Gerçekten tanıdığım kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul ediyor veya gerçekten tanıdığım kişilere arkadaşlık isteği atıyorum. Evde ailemle olduğumda telefonla vakit geçiriyorsam eşim tepki gösteriyor. Eşimde ben de çocuklar da sosyal medya kullanıyor ve ben onlara belirli saatlerde belirli bir süre zaman geçirmelerine müsaade ediyor sonra tüm cihazla toplanıp kaldırılıyor ve farklı oyunlar oynuyoruz.

Burak Zorba:

Sosyal medya da en fazla Instagram kullanıyorum. Şu an çalıştığım için sosyal medyada 4-5 saat vakit geçiriyorum ancak okul açıldığı zaman 8-9 saati buluyor. Sosyal medyada en çok dikkatimi çeken paylaşımlar spor paylaşımlarıdır. Gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken veya birine arkadaşlık isteği gönderirken tanıdığımın olmasına dikkat ediyorum. Evde ailemle oturduğum zaman sosyal medya kullanmıyorum ancak odama geçip uzun süre sosyal medyada zaman geçiriyorsam da tepki gösteriyorlar.