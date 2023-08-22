Nasıl eğitim yapılacak?

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), devletin sağlamakla yükümlü olduğu nitelikli ücretsiz kamusal eğitim için ayrılan bütçenin okullardaki temel ihtiyaçları dahi karşılayamadığını belirterek, Eğitim Bakanlığındaki mevcut yapının eğitimdeki sorunları çözemez halde olduğunu savundu.

Sendika, ayrıca "tam gün eğitim" adı altında Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni programın, 5 bin 47 saat ek ders yükü ve 260 ek öğretmen ihtiyacı yaratacağının bakanlık tarafından görmezden gelindiğini iddia etti.

KTOEÖS yönetimi, dün saat 10.30'da 2023-24 eğitim yılı başında eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek amacıyla sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Eylem: 5 okul yıkılma tehlikesi altında

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yeni eğitim yılına girilirken, 5 okulun depreme dayanıksız ve yıkılma tehlikesi altında olduğunu savundu. Özel okullardan devlet okullarına kayma nedeniyle sınıf başına düşen öğrenci sayısında yükselişler yaşandığını kaydeden Eylem, eksikliği tamamlanmamış bazı münhal ve nakiller bulunduğunu; disiplin, sınıf geçme ve nakil tüzüklerinde güncellemeler gerektiğini belirtti.

Eylem, ayrıca, tam gün eğitim denilerek hiçbir (beslenme, ulaşım, güvenlik vb.) altyapı hazırlığı yapılmadan haftalık ders sayısının artırıldığını ve sendikanın yaptırdığı anket çalışmasına göre yeni eğitim yılına girilirken eğitimde tam bir kaosa doğru gidildiğini ifade etti.

Eylem'in konuşmasının ardından KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, eğitim ve okullarla ilgili genel durum değerlendirmesi yaptı.

