Onları kim kullandı

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği, Binboğa Yem Fabrikası’nda 2023 yılında meydana gelen usulsüz işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında eski Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Şakkudeler, Salih Kukural, Şükrü Şarafat, Ahmet Düzdaban ve Mehdi Uysal’ı tutukladı. Zanlılar, “Zimmet” ve “Görevi Kötüye Kullanma” suçlamalarıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlıların 2023 yılında aldıkları kararlarla kooperatifi üç ayrı işlemle toplam 504 bin 800 Amerikan doları, 3 milyon 838 bin 366 TL ve 4 milyon 45 bin 262 TL zarara uğrattıkları açıklanırken, adı geçen eski yönetim kurulu üyelerinin ‘kimlerden talimat alarak işlem yaptığı’ merak konusu oldu. Zanlıların, polise vereceği ifadelerin mahkemeye yansıtılacağı belirtiliyor.

2023 yılına ait belgeler bulundu

Polis, Kooperatif Merkez Bankası‘nın 23 Mayıs 2025 tarihinde Binboğa’da yaptığı denetimlerde usulsüzlük tespit ettiğini söyledi. Polis, 10 Haziran 2025 tarihinde Binboğa ile ilgili Mali Şube’ye soruşturma emri verildiğini açıkladı. Polis, Mali Şube’nin 27 Haziran’da Binboğa Yem Fabrikası’nda inceleme yaptığını, 2023 yılına ait 12 ihale ile 6 ihalesiz satın alma işlemiyle ilgili olarak belgeler tespit ettiğini söyledi.

Eski yönetim ifadeye çağrıldı

Polis, bulunan belgelerle ilgili Binboğa Yem Fabrikası’nın o dönemdeki müdür ve genel sekreterinin 10 Temmuz’da Mali Şube’ye davet edilerek ifadelerinin alındığını kaydetti.

636 bin 500 dolar yerine 131 bin 700 dolar

Polis, belgelerle ilgili inceleme sonucunda zanlıların Binboğa Yönetim Kurulu’nda görev yaptıkları esnada, 23 Mayıs 2023 tarihinde Yönetim Kurulu kararı aldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Alınan kararların içeriğine değinen polis, bin ton kepek alımı için çıkılan ihaleyi Mova Trade Ltd. adlı şirketin kazandığını belirtti.

Polis, sözleşmede yer alan tarihte ürünün teslim edilmediğini, Mova Trade Ltd.’in teslimat yapmadığı her gün için 9 bin 500 dolar ceza alması gerektiğini ancak Yönetim Kurulu’nun ihale sözleşmesinin gereğini yerine getirmediğini kaydetti.

Polis, Yönetim Kurulu’nun toplam 67 gün gecikme için kesmesi gereken 636 bin 500 dolar cezayı uygulamadığını açıkladı.

Polis memuru, Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs 2023 tarihinde aldığı kararla 636 bin 500 dolar yerine Mova Trade Ltd.’e 131 bin 700 dolar ceza kestiğini açıkladı.

Polis, böylelikle kurumun 504 bin 800 dolar zarara uğratıldığını dile getirdi.

7 milyon 838 bin TL’lik faiz kurumun üzerine kaldı

Polis, ayrıca Hasan Şakkudeler, Salih Kukural, Şükrü Şarafat ve Ahmet Düzdaban‘ın, Mova Trade Ltd.’e teslim tarihinden 90 gün sonra toplam ödenmesi gereken 15 milyon 134 bin TL’lik para için çek kestiklerini söyledi.

Polis, şirketin erken aldığı bu çekleri vadesinden önce bozdurduğunu, oluşan 3 milyon 838 bin TL’lik faizin kurumun üzerine kaldığını ve Binboğa’nın zarara uğradığını kaydetti.

Polis, zanlıların 24 Mart 2023 tarihinde aldıkları kararla başka bir ihaleye çıktıklarını söyledi. Polis, zanlıların ihaleyi kazanan Trust Island Petrol Ltd.’e 12 milyon 234 bin TL‘lik ödemeyi de çekle yaptığını belirtti.

Polis, şirketin çekleri vadesinden önce bozdurduğunu, oluşan 4 milyon 45 bin TL faizin Binboğa tarafından ödendiğini ve kurumun zarara uğradığını aktardı.

Polis, yapılan bu tespitler sonucunda zanlıların 11 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandığını belirtti.

Mesele ile ilgili olarak, bugüne kadar 23 ifade aldıklarını, daha alacak ifadeler ve aranan emareler olduğunu aktaran polis, ayrıca 10 ihaleli ve 12 ihalesiz alımla ilgili soruşturmanın da sürdüğünü ifade ederek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 2’şer gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.