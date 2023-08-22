"Mutlaka yapılacak"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler yol yapım çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Ertuğruloğlu, bu yönde çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ifade ederek, “bu yol mutlaka yapılacaktır” dedi.

BM yetkililerinin KKTC makamlarıyla temaslarının sürdüğüne de işaret eden Ertuğruloğlu, dün BM Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüştüklerini açıkladı.

Pile’de “yol krizi”ne diplomatik çözüm arayışı…

KKTC’nin Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile’ye yol yapımı çalışmalarına başlamasıyla BM Barış Gücü ve KKTC arasında ortaya çıkan “yol krizi”nin aşılması ve soruna diplomatik yollardan çözüm bulunulması amacıyla taraflar arasında yürütülen görüşmeler sürüyor.

Karma köy Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlar ise, Pile’ye giriş-çıkışlarda yaşadıkları sıkıntılara işaret ederek, bu sorunlarına çözüm olacağını ümit ettikleri Pile-Yiğitler yolunun bir an önce insanların hizmetine sunulması beklentilerini dile getirdi.



Bebek: Yolun yapımı insani

Öte yandan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Pile-Yiğitler yolu çalışmalarının “çok yavaş” şekilde ilerlediğini belirterek, Birleşmiş Milletler ile Dışişleri Bakanlığı ile arasındaki toplantının sonucunun beklendiğini ifade etti.

Pile-Yiğitler yolu yapımının başladığı cuma günkü olayın yaşanmasını “hiç kimsenin” arzu etmediğini belirten Bebek, “Fakat Birleşmiş Milletler Barış Gücü ne yazık ki tarafımıza taraflı bir şekilde geldi. Tamamen bir ülkenin güdümü ile geldi” dedi.

KKTC’nin makul bir davranış sergilediğini ifade eden Bebek, “Bu toprakların Türk toprakları olduğunu ve burada yapılan yolun tamamen insani bir amaçla yapıldığını" vurguladı.

“Rum da İngiliz de bu yolu kullanacak”

Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek, taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmasıyla yolun yapılması temennisini dile getirerek, “Umarım bir şekilde uzlaşı sağlanır ve bu yol yapılır… Sadece Türkler değil, Rum da, İngiliz de bu yolu kullanacak. Biz aslında hepsine hizmet veriyoruz. BM’nin yaklaşımı neden böyle onu anlamaya çalışıyoruz… Umarım kısa zamanda sorun çözülür ve yol vatandaşın hizmetine sunulur” dedi.

Tatar: Gayeleri Pile'nin Rum köyü olması

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan karma köy Pile'ye yönelik başlatılan yol yapımı çalışmalarında yaşanan gerginliği AA muhabirine değerlendirdi.

Tatar, şunları kaydetti:

"Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması. Amaç ve gayeleri bu. Pile'deki Türklere yaşamı zorlaştırarak onları Lefkoşa'ya Gazimağusa'ya göç ettirmek. Pile'deki Türklere devletin onları unuttuğu izlenimi vermek. Pile'yi Türklerden arındırmak!"

And: Şiddetle kınıyoruz

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nü Yiğitler – Pile Yolu konusunda takındığı tutum ve eylemden dolayı şiddetle kınadığını bildirdi.

And, Dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, "konu Türk ve Müslüman halkın yaşam hakkının korunması, ekonomik ve beşerî kalkınması olduğu zaman adalet ve cesaretten yoksunlaşan Barış Gücü’nün, çoğu zaman Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) bir organı gibi davrandığı" görüşünü ortaya koydu.

Ömürlü: KKTC egemen bir devlet

Emekli astsubaylar, Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler yol yapımına yönelik müdahalesini şiddetle kınadığını bildirerek, eşitliğin ve barışın tesisi için gereken adımların atılmasını talep etti.

KKTC Güvenlik Kuvvetler Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği adına yazılı açıklama yapan Genel Başkan Esen Ömürlü, Barış Günü’nün tarafsızlık ve adil davranış ilkelerine uygun hareket etmesini beklediklerini kaydederek, “KKTC’nin, egemen bir devlet olarak kendi toprakları üzerinde gerçekleştirdiği bu çabalara yapılan müdahale, barışın ve istikrarın zedelenmesine neden olmaktadır” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023, 09:41