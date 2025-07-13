Örnek davranış

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Turizm Kulübü öğrencileri, “Let’s Clean It Up!” ve “Çevremizi Temiz Tutalım” sloganlarıyla anlamlı bir çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Gemikonağı sahilinde gerçekleşen etkinlikte, öğretim elemanları ve öğrenciler birlikte hareket etti.

Çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte öğretim elemanları ve öğrenciler Gemikonağı sahil boyu etrafına yayılmış çöpleri birlikte topladı. Yoğun öğrenci katılımı ile yapılan çevre temizliği etkinliğinde çevre bilincini oluşturarak bu yöndeki farkındalığın artması sağlandı.

Etkinlik sonrası düşüncelerini paylaşan öğrenciler, çevre temizliği ile doğanın korunmasına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, çevre için bu tür faaliyetlerin artması gerektiğini vurguladı.

