Trafiğe kapatılacak

Pazar günü Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde bugün yapılacak bisiklet yarışı nedeniyle Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu trafik akışına kapatılacak.

Polisten verilen bilgiye göre; 13 Temmuz Pazar günü, 06.30-10.30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu üzerinde Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından bisiklet yarışı düzenlenecek.

Yarış nedeniyle, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Bostancı trafik ışıkları kavşağı ile Cengizköy çemberi arasında kalan kısmı, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.

Öte yandan Gönyeli-Boğaz yolu (eski Gönyeli yolu), çevre yolu çalışmalarından dolayı önceki gün saat 18.00’den itibaren pazartesi gününe kadar trafiğe kapatıldı.

Karayolları Dairesinden yapılan açıklama şöyle:

“Lefkoşa Kuzey Çevre yolu köprülü kavşak ile Alayköy bağlantısı yol çalışmaları kapsamında Gönyeli-Boğaz Yolu (Eski Gönyeli Yolu) krokide gösterilen kesimi trafiğe tamamen kapatılacak olup, geliş ve gidiş olmak üzere her iki yönde ekli krokide gösterilen kesimde transit geçişler yapılamayacaktır. Çalışmalar pazartesi sabah 06.00’da tamamlanacaktır. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.”

