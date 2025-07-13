Polis göz açtırmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Trafik ekiplerinin önceki gün ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, çeşitli suçlardan toplam 310 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimler sonucunda 57 araç trafikten men edilirken, 2 kişi de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, toplam 1907 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, süratli araç kullanmak en fazla karşılaşılan ihlal oldu. 110 sürücü yasal hız sınırını aşmaktan ceza aldı.

Diğer tespit edilen suçlar arasında; 15 sürücünün alkollü araç kullanması, 4 sürücünün ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanması, 3 kişinin cep telefonu ile sürüş yapması, 4 sürücünün emniyet kemeri takmaması, 21 aracın seyrüsefer ruhsatsız olması, 11 aracın muayenesiz olması ve 19 aracın sigortasız kullanılması yer aldı.

Sürat yine ilk sırada

Rapor edilen suçların dağımı şöyle:

Süratli araç kullanmak: 110

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 21

Sigortasız araç kullanmak: 19

Alkollü araç kullanmak: 15

Elektrikli scooter kullanım kurallarına uymamak: 12

Muayenesiz araç kullanmak: 11

seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak: 9

Sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 4

Emniyet kemeri takmamak: 4

Sürüş esnasında cep telefonu kullanmak:3

Tehlikeli sürüş yapmak: 3

Trafik ışıklarına uymamak: 2

Polisin “dur” emrine uymamak: 1

Diğer trafik suçları: 96