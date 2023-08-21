Tepkiler tesadüf değil!

Rum yönetiminin, KKTC’nin Pile-Yiğitler arasındaki mevcut yolu iyileştirme ve genişletme çalışması yapacağını aylar öncesinden bildiği ve engellemek için yoğun perde gerisi faaliyette bulunduğu; çalışmaların başlangıcında BM Barış Gücü’nün müdahalesi üzerine yaşanan gerilimin hemen ardından uluslararası toplumdan tepki seli gelmesinin de bundan kaynaklandığı bildirildi.

Haftalık Kathimerini’nin “Emrivakilerin Engellenmesi İçin Diplomatik Perde Gerisi” başlıklı haberine göre Rum yönetimi, “ateşkes hattındaki fiili durumun Türk askerinin kontrolü altında olduğu mesajı verilmesinden ve Türk tarafının önemli askerî avantaj elde ederek bir çatışma anında tank ve topçu birliklerini kolaylıkla toplayıp Larnaka Havalimanı’nı tehdit edebileceğinden” endişe ediyor.

Rum Yönetimi bunu engellemek için aylarca yoğun bir diplomatik perde gerisi faaliyet yürüttü. Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getirdi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis de BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Brüksel nezdinde perde gerisi girişimlerde bulundu.

Pile’deki olaylara uluslararası toplumdan örgütlü bir tepki gelmesinin tesadüf olmadığına dikkat çeken gazete, Avrupa Konseyi, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu’ndan gelen açıklamaları, Güvenlik Konseyi daimi üyesi ABD, İngiltere ve Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliklerinin ortak açıklamasını, Çin’in büyükelçiliğinin açıklamasını örnek gösterdi.

ABD’den gelen tepkinin özellikle önemli olduğunu belirten gazete, Rum yönetiminin, silah ambargosunu kaldırma kararının bir yıl daha uzatıldığını önceden bilmesine rağmen ABD’nin bunu Pile’deki olay günü açıklamayı tercih ettiğini ve Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği'nin Amerikan vatandaşlarına KKTC’ye seyahat etmeme çağrısı yaptığını yazdı.

Rusya’nın da desteği bekleniyor

Haberde Rum yönetiminin KKTC’nin yol çalışmasına son vermesine kadar uluslararası toplumdan tepki açıklaması gelmeye devam etmesini umduğu belirtildi. BM Güvenlik Konseyi’nden şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı ancak Rum yönetimi Güney Kıbrıs’a güçlü bir destek ve Türk tarafına kınama içerikli bir açıklama bekliyor. Ayrıca yapılan girişimlerden, Rusya’nın Rum yönetimini desteklemesi bekleniyor.

Alithia, uluslararası toplumdan peş peşe kınama açıklamaları gelirken olayın üzerinden 24 saat geçmesine rağmen gazetenin baskıya girdiği saate kadar Rusya’dan herhangi bir tepki gelmediğine dikkat çekti.