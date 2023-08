Engeller birlikte aşılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yıllarca paydaş olarak çalıştıkları taşeronların sorunlarını ezbere bildiğini belirterek, “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Aşılması gereken engelleri birlikte aşacağız” dedi.

Açıklamaya göre, Bakan Gardiyanoğlu, Osman Amca başkanlığındaki Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği heyetini kabul etti.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Ecevit Alper ve Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Çobanoğlu Ballı da hazır bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu, Taşeronlar Birliği’nin büyük bir kuruluş olduğunu ifade ederek, inşaat sektörünün binlerce insana istihdam sahası açan, on binlerce insana birebir dokunan bir sektör olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, yıllarca paydaş olarak çalıştıkları taşeronların sorunlarını ezbere bildiğini belirterek, “Üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız. Aşılması gereken engelleri birlikte aşacağız” dedi.

Kalkanlı Yaşam Evi için destek istedi

Konuşmasında Kalkanlı Yaşam Evi’ne de değinen Bakan Gardiyanoğlu, devam eden onarım çalışmaları ile ilgili Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden destek istedi. Herkesin birer engelli adayı olduğunu ve bir gün yaşlanacağını ifade eden Gardiyanoğlu, “Bu dönemlerin sağlıklı ve huzurlu geçirilmesini sağlamak bizim asli görevimizdir” dedi.

Amca’dan Sadıkoğlu’na destek

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca da, inşaat sektörünün ülkenin lokomotiflerinden biri olduğunu kaydederek, ilerleyen süreçte birlikte birçok şeyi başaracaklarına olan inancını dile getirdi ve Bakan Sadıkoğlu’na destek belirtti.

Çalışma Bakanlığı’na bağlı birçok kuruma yardımcı olduklarını hatırlatan Amca, bunları artırarak, devam ettireceklerinin sözünü de verdi.