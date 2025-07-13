3 tutuklu var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa bölgesinde 21-29 Haziran tarihinde yaşanan ev açma ve hırsızlıkla alakalı tutuklanan Sinan Korkmaz, Alpay Korkmaz ve Aslan Usal’ın yeni vukuatları ortaya çıktı. Gazimağusa’da bir haftada 3 ayrı evi soydukları gerekçesiyle 2 Temmuz’da tutuklanan 3 zanlının çaldıkları ziynet eşyaları, çek defteri ve paraları Salamis Ormanı’na gömdükleri belirlendi.

Tutuklu bulunan zanlıların ifadesi üzerine polis, Yeniboğaziçi ve Tuzla’da iki ayrı evden çalınan

ziynet eşyası, boş çek defterinin yanı sıra 40 bin TL, 2 bin 200 Stellin, bin euro ve 75 ABD doları nakit parayı gömülü olduğu yerden çıkardı.

7 günde 3 evi soydular

Zanlılar, Gazimağusa’da bir haftada 3 ayrı evden nakit para ve çok sayıda altın çaldıkları tespit edilerek, tutuklanmıştı.

Yeniboğaziçi bölgesindeki ormanlık arazide çadırda saklanırken kıskıvrak yakalanan Sinan Korkmaz, Alpay Korkmaz ve Aslan Usal önceki gün yeniden mahkemeye çıkarılmıştı. Zanlılar hakkında 5 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada olgular aktarılmıştı.

Polis memuru Hakan Özçürümez; 3 zanlının 21 Haziran’da, Tuzla’da A.S.’ye ait eve girerek, yatak odasında mücevher dolabı içerisinden, 70 adet altın küpe, 3 adet altın kolye, bir adet altın yüzük ile 75 dolar, 29 Euro ve 5 bin TL nakit para çaldıklarını açıklamıştı. Polis; zanlıların 25 Haziran’da ise Gazimağusa’da Erbatu Hills Sitesi’nde, E.Ç.’ye ait eve girerek, yatak odasında bulunan boş para kasası ve koridor kısmında bulunan güvenlik kamerasını sirkat ettiklerini mahkemeye aktarmıştı.

Polis memuru; zanlıların 28 Haziran’da, Yeniboğaziçi’nde A.N.D.’ye ait ikametgaha girerek yatak odası içerisindeki dolaptan 40 bin TL, 2 bin Sterlin ve bin Euro nakit paranın yanı sıra, 14 ayar altın yüzük, bir adet altın küpe ve bir adet altın saat sirkat ettiklerini belirtmişti.

Zanlılara ait 31 ABE 78 plakalı araç içerisinde yapılan arama sonucunda, 49 bin 600 TL ve 300 dolar nakit para bulunduğunu belirten polis; bagaj içerisinde suç işlerken kullanıldığı düşünülen bir adet tornavida, eldiven, pense ve İngiliz anahtarı bulunduğunu kaydetmişti.