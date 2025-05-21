Hız tespiti yapılacak

Suna ERDEN

Pınarbaşı ile Boğazköy arasında 25 yaşındaki Rıfat Gezici’nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan İbrahim Tımbıl (E-63) dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada salon araç sürücüsü Tımbıl ile Gezici’nin süratinin tespiti için kameraların incelendiği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis; kazanın 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Pınarbaşı'nda 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı. Polis; zanlının yönetimindeki RA 928 plakalı araçla dikkatsizliği sonucu karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden gidiş istikametine göre yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüşe geçtiği esnada karşı istikametten aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Rifat Gezici’nin yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletin önünü tıkadığını söyledi.

Polis; çarpışma sonucu RA 728 plakalı aracın savrularak yolun sol kısmında banket içerisinde önü doğuya bakar şekilde dururken, ZJ 128 plakalı motosiklet ise yolun sağ kısmından yol dışına çıkarak boş tarla içerisinde durduğunu mahkemeye aktardı. Polis; kazada, ağır şekilde yaralanan Rifat Gezici’nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kameralar inceleniyor

Polis; İbrahim Tımbıl’ın ise acil serviste görmüş olduğu tedavisine müteakip aynı gün taburcu edildiğini ve tutuklanarak Girne Merkez karakolu hücrelerine yerleştirildiğini aktardı. Polis; zanlının 18 Mayıs’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelendiğini söyledi. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, zanlı ile Gezici’nin seyrettiği güzergahlara ait kameraların inceleneceğini belirtti. Polis; motosikletin kilometresinin 180’de kilitlendiğini hem zanlının hem Gezici’nin hız tespitinin yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.